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Брентфорд - Астон Вилла 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
17 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Брентфорд
Астон Вилла

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Астон Вилла, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
1НидерландыврМарк Флеккен
22ИрландиязщНейтан Коллинз
5ЯмайказщИтан Пиннок
16АнглиязщБен Ми
14ИранпзСаман Годдос
33УкраинапзЕгор Ярмолюк
6ДанияпзКристиан Нёргор
15НигерияпзФрэнк Оньека
27ГерманияпзВитали Янельт
11ДР КонгопзЙоан Висса
7ФранциянпНиль Мопе
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
4АнглиязщЭзри Конса
3БразилиязщДиего Карлос
14ИспаниязщПау Торрес
15ИспаниязщАлекс Морено
44ФранцияпзБубакар Камара
7ШотландияпзДжон Макгинн
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
8БельгияпзЮри Тилеманс
31ЯмайканпЛеон Бэйли
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
22.04.2023Англия - Премьер-лига32-й турБрентфорд1 : 1Астон Вилла
23.10.2022Англия - Премьер-лига13-й турАстон Вилла4 : 0Брентфорд
02.01.2022Англия - Премьер-лига21-й турБрентфорд2 : 1Астон Вилла
28.08.2021Англия - Премьер-лига3-й турАстон Вилла1 : 1Брентфорд
13.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турБрентфорд1 : 0Астон Вилла
22.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турАстон Вилла2 : 2Брентфорд
26.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турБрентфорд2 : 1Астон Вилла
09.09.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турАстон Вилла0 : 0Брентфорд
31.01.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турБрентфорд3 : 0Астон Вилла
14.09.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турАстон Вилла1 : 1Брентфорд
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й тур1 : 0Брентфорд
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й тур2 : 1Брентфорд
02.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турБрентфорд3 : 1
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турБрентфорд0 : 1
12.11.2023Англия - Премьер-лига12-й тур3 : 0Брентфорд
14.12.2023Лига конференцийГруппа E. 6-й тур1 : 1Астон Вилла
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турАстон Вилла1 : 0
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турАстон Вилла1 : 0
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й тур2 : 2Астон Вилла
30.11.2023Лига конференцийГруппа E. 5-й турАстон Вилла2 : 1

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