Брентфорд - Астон Вилла 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
17 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Астон Вилла, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Марк Флеккен
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|16
|зщ
|Бен Ми
|14
|пз
|Саман Годдос
|33
|пз
|Егор Ярмолюк
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|15
|пз
|Фрэнк Оньека
|27
|пз
|Витали Янельт
|11
|пз
|Йоан Висса
|7
|нп
|Ниль Мопе
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|15
|зщ
|Алекс Морено
|44
|пз
|Бубакар Камара
|7
|пз
|Джон Макгинн
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|31
|нп
|Леон Бэйли
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Томас Франк
|Унаи Эмери
История личных встреч
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|02.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|13.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 0
|22.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 2
|26.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 1
|09.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 0
|31.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|3 : 0
|14.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|14.12.2023
|Лига конференций
|Группа E. 6-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 5-й тур
|2 : 1