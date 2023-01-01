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Арсенал - Брайтон 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
17 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Арсенал
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
35 Украина пз Александр Зинченко
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
41 Англия пз Деклан Райс
29 Германия пз Кай Хаверц
7 Англия пз Букайо Сака
9 Бразилия нп Габриэл Жезус
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
3 Бразилия зщ Игор
13 Германия пз Паскаль Грос
8 Германия пз Махмуд Дауд
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
14 Англия пз Адам Лаллана
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
28 Ирландия нп Эван Фергюсон
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 4Арсенал
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Арсенал1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Арсенал1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Арсенал
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Арсенал
20.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Арсенал
05.12.2019 Англия - Премьер-лига 15-й тур Арсенал1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
05.05.2019 Англия - Премьер-лига 37-й тур Арсенал1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
12.12.2023 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур 1 : 1Арсенал
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Арсенал
05.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 3 : 4Арсенал
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Арсенал2 : 1
29.11.2023 Лига чемпионов Группа B. 5-й тур Арсенал6 : 0
14.12.2023 Лига Европы Группа B. 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 3 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
30.11.2023 Лига Европы Группа B. 5-й тур 0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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