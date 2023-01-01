Арсенал - Брайтон 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
17 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|пз
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|3
|зщ
|Игор
|13
|пз
|Паскаль Грос
|8
|пз
|Махмуд Дауд
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|14
|пз
|Адам Лаллана
|24
|пз
|Симон Адингра
|28
|нп
|Эван Фергюсон
Главные тренеры
|Микель Артета
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 4
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 3
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|20.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|05.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|05.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 5-й тур
|6 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа B. 6-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 5-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.