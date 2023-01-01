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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
17 Декабря 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
3ЯпонияпзВатару Эндо
38НидерландыпзРайан Гравенберх
11ЕгипетнпМохамед Салах
9УругвайнпДарвин Нуньес
7КолумбиянпЛуис Диас
24КамерунврАндре Онана
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
19ФранциязщРафаэль Варан
23АнглиязщЛюк Шоу
20ПортугалиязщДиогу Дало
4МароккопзСофьян Амрабат
37АнглияпзКобби Майну
21Бразилияпз Антони
39ШотландияпзСкотт Мактоминей
17АргентинапзАлехандро Гарначо
11ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
НидерландыЭрик тен Хаг
История личных встреч
05.03.2023Англия - Премьер-лига26-й турЛиверпуль7 : 0Манчестер Юнайтед
22.08.2022Англия - Премьер-лига3-й турМанчестер Юнайтед2 : 1Ливерпуль
12.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиМанчестер Юнайтед4 : 0Ливерпуль
19.04.2022Англия - Премьер-лига30-й турЛиверпуль4 : 0Манчестер Юнайтед
24.10.2021Англия - Премьер-лига9-й турМанчестер Юнайтед0 : 5Ливерпуль
13.05.2021Англия - Премьер-лига34-й турМанчестер Юнайтед2 : 4Ливерпуль
24.01.2021Кубок Англии1/16 финалаМанчестер Юнайтед3 : 2Ливерпуль
17.01.2021Англия - Премьер-лига19-й турЛиверпуль0 : 0Манчестер Юнайтед
19.01.2020Англия - Премьер-лига23-й турЛиверпуль2 : 0Манчестер Юнайтед
20.10.2019Англия - Премьер-лига9-й турМанчестер Юнайтед1 : 1Ливерпуль
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа E. 6-й тур2 : 1Ливерпуль
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й тур1 : 2Ливерпуль
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й тур0 : 2Ливерпуль
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турЛиверпуль4 : 3
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа E. 5-й турЛиверпуль4 : 0
12.12.2023Лига чемпионовГруппа A. 6-й турМанчестер Юнайтед0 : 1
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турМанчестер Юнайтед0 : 3
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турМанчестер Юнайтед2 : 1
02.12.2023Англия - Премьер-лига14-й тур1 : 0Манчестер Юнайтед
29.11.2023Лига чемпионовГруппа A. 5-й тур3 : 3Манчестер Юнайтед
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 17-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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