Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
17 Декабря 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|3
|пз
|Ватару Эндо
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|7
|нп
|Луис Диас
|24
|вр
|Андре Онана
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|23
|зщ
|Люк Шоу
|20
|зщ
|Диогу Дало
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|37
|пз
|Кобби Майну
|21
|пз
|Антони
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|05.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|7 : 0
|22.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|12.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|19.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 0
|24.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 5
|13.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 4
|24.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 2
|17.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|19.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|20.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа E. 6-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 3
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 5-й тур
|4 : 0
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|3 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 17-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.