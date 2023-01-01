Альмерия - Мальорка 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
17 Декабря 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Мальорка, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|21
|зщ
|Чуми
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|22
|зщ
|Сесар Монтес
|15
|зщ
|Серхио Акьем
|17
|зщ
|Алехандро Посо
|6
|пз
|Дион Лопи
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|19
|пз
|Серхио Аррибас
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|12
|нп
|Лео Баптистау
|1
|вр
|Предраг Райкович
|15
|зщ
|Пабло Маффео
|20
|зщ
|Джованни Гонсалес
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|2
|зщ
|Матия Настасич
|11
|зщ
|Хауме Коста
|10
|пз
|Серхи Дардер
|12
|пз
|Саму Кошта
|5
|пз
|Омар Маскарель
|14
|пз
|Дани Родригес
|17
|нп
|Кайл Ларин
Главные тренеры
|Гаиска Гаритано
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 0
|21.02.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 26-й тур
|2 : 0
|03.12.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|0 : 1
|19.05.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 0
|06.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 20-й тур
|2 : 0
|20.05.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 0
|11.12.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|2 : 1
|27.03.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 31-й тур
|1 : 1
|25.10.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 10-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 3
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 3
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|29.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0