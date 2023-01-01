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Альмерия - Мальорка 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
17 Декабря 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Альмерия
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Мальорка, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
25ПортугалияврЛуиш Мануэл Максимиану
21Испаниязщ Чуми
3ИспаниязщЭдгар Гонсалес
22МексиказщСесар Монтес
15Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
17ИспаниязщАлехандро Посо
6СенегалпзДион Лопи
5АргентинапзЛукас Робертоне
19ИспанияпзСерхио Аррибас
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
12БразилиянпЛео Баптистау
1СербияврПредраг Райкович
15ИспаниязщПабло Маффео
20УругвайзщДжованни Гонсалес
21ИспаниязщАнтонио Раильо
2СербиязщМатия Настасич
11ИспаниязщХауме Коста
10ИспанияпзСерхи Дардер
12ПортугалияпзСаму Кошта
5ИспанияпзОмар Маскарель
14ИспанияпзДани Родригес
17КанаданпКайл Ларин
Главные тренеры
ИспанияГаиска Гаритано
МексикаХавьер Агирре
История личных встреч
20.05.2023Испания - Примера35-й турАльмерия3 : 0Мальорка
17.09.2022Испания - Примера6-й турМальорка1 : 0Альмерия
21.02.2021Испания - СегундаСегунда. 26-й турМальорка2 : 0Альмерия
03.12.2020Испания - СегундаСегунда. 16-й турАльмерия0 : 1Мальорка
19.05.2019Испания - СегундаСегунда. 39-й турМальорка1 : 0Альмерия
06.01.2019Испания - СегундаСегунда. 20-й турАльмерия2 : 0Мальорка
20.05.2017Испания - СегундаСегунда. 39-й турМальорка1 : 0Альмерия
11.12.2016Испания - СегундаСегунда. 18-й турАльмерия2 : 1Мальорка
27.03.2016Испания - СегундаСегунда. 31-й турАльмерия1 : 1Мальорка
25.10.2015Испания - СегундаСегунда. 10-й турМальорка1 : 0Альмерия
10.12.2023Испания - Примера16-й тур2 : 1Альмерия
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд1 : 0Альмерия
03.12.2023Испания - Примера15-й турАльмерия0 : 0
25.11.2023Испания - Примера14-й тур2 : 1Альмерия
11.11.2023Испания - Примера13-й турАльмерия1 : 3
09.12.2023Испания - Примера16-й турМальорка1 : 0
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд0 : 3Мальорка
03.12.2023Испания - Примера15-й турМальорка0 : 0
29.11.2023Испания - Примера13-й турМальорка1 : 1
25.11.2023Испания - Примера14-й тур1 : 0Мальорка

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