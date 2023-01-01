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Лас-Пальмас - Кадис 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
17 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Лас-Пальмас
Кадис

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Кадис, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Кадис
Кадис
13ИспанияврАльваро Вальес
28МексиказщХулиан Араухо
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
15ИспаниязщМика Мармоль
18НидерландызщДэйли Синкгравен
5ИспанияпзХавьер Муньос
20ИспанияпзКирьян Родригес
12ФранцияпзЭнзо Луаодис
10ИспанияпзАльберто Молейро
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
19ИспаниянпМарк Кардона
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
5ИспаниязщВиктор Чуст
3ИспаниязщФали Хименес
20ИспаниязщИсаак Карселен
15ИспаниязщХавьер Эрнандес
8ИспанияпзАлехандро Фернандес
4ИспанияпзРубен Алькарас
11ИспаниянпИван Алехо
18ВенесуэланпДарвин Мачис
16ИспаниянпКристофер Рамос
21ИспаниянпРохер Марти
Главные тренеры
ИспанияГарсия Пимьента
ИспанияСерхио Гонсалес
История личных встреч
08.02.2020Испания - СегундаСегунда. 27-й турЛас-Пальмас1 : 2Кадис
18.10.2019Испания - СегундаСегунда. 12-й турКадис2 : 0Лас-Пальмас
14.04.2019Испания - СегундаСегунда. 34-й турЛас-Пальмас0 : 3Кадис
24.11.2018Испания - СегундаСегунда. 15-й турКадис4 : 1Лас-Пальмас
09.12.2023Испания - Примера16-й тур0 : 1Лас-Пальмас
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд1 : 2 ДВЛас-Пальмас
01.12.2023Испания - Примера15-й турЛас-Пальмас2 : 0
26.11.2023Испания - Примера14-й тур1 : 0Лас-Пальмас
11.11.2023Испания - Примера13-й тур1 : 1Лас-Пальмас
10.12.2023Испания - Примера16-й турКадис1 : 1
07.12.2023Кубок Испании2-й раунд2 : 1Кадис
04.12.2023Испания - Примера15-й тур1 : 1Кадис
29.11.2023Испания - Примера13-й тур1 : 1Кадис
26.11.2023Испания - Примера14-й турКадис0 : 3

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