Лас-Пальмас - Кадис 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
17 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Кадис, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Кадис
Кадис
|13
|вр
|Альваро Вальес
|28
|зщ
|Хулиан Араухо
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|18
|зщ
|Дэйли Синкгравен
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|10
|пз
|Альберто Молейро
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|19
|нп
|Марк Кардона
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|5
|зщ
|Виктор Чуст
|3
|зщ
|Фали Хименес
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|8
|пз
|Алехандро Фернандес
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|11
|нп
|Иван Алехо
|18
|нп
|Дарвин Мачис
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|21
|нп
|Рохер Марти
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|08.02.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 27-й тур
|1 : 2
|18.10.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 12-й тур
|2 : 0
|14.04.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|0 : 3
|24.11.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|4 : 1
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|01.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 1
|04.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 3