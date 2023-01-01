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Реал Мадрид - Вильярреал 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
17 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Реал Мадрид
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Вильярреал, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
13УкраинаврАндрей Лунин
17ИспаниязщЛукас Васкес
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
4АвстриязщДавид Алаба
23ФранциязщФерлан Менди
21ИспанияпзБраим Диас
19ИспанияпзДаниель Себальос
15УругвайпзФедерико Вальверде
8ГерманияпзТони Кроос
5АнглияпзДжуд Беллингем
11Бразилиянп Родриго
13ШвецияврФилип Йоргенсен
26ИспаниязщАдрия Альтимира
3ИспаниязщРауль Альбиоль
5ИспаниязщХорхе Куэнка
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
16ИспанияпзАлекс Баэна
6ФранцияпзЭтьен Капу
10ИспанияпзДани Парехо
7ИспаниянпХерар Морено
11НорвегиянпАлександр Сёрлот
27ИспаниянпИльяс Ахомаш
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
08.04.2023Испания - Примера28-й турРеал Мадрид2 : 3Вильярреал
19.01.2023Кубок Испании1/8 финалаВильярреал2 : 3Реал Мадрид
07.01.2023Испания - Примера16-й турВильярреал2 : 1Реал Мадрид
12.02.2022Испания - Примера24-й турВильярреал0 : 0Реал Мадрид
25.09.2021Испания - Примера7-й турРеал Мадрид0 : 0Вильярреал
22.05.2021Испания - Примера38-й турРеал Мадрид2 : 1Вильярреал
21.11.2020Испания - Примера10-й турВильярреал1 : 1Реал Мадрид
16.07.2020Испания - Примера37-й турРеал Мадрид2 : 1Вильярреал
01.09.2019Испания - Примера3-й турВильярреал2 : 2Реал Мадрид
05.05.2019Испания - Примера36-й турРеал Мадрид3 : 2Вильярреал
12.12.2023Лига чемпионовГруппа C. 6-й тур2 : 3Реал Мадрид
09.12.2023Испания - Примера16-й тур1 : 1Реал Мадрид
02.12.2023Испания - Примера15-й турРеал Мадрид2 : 0
29.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 5-й турРеал Мадрид4 : 2
26.11.2023Испания - Примера14-й тур0 : 3Реал Мадрид
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа F. 6-й тур2 : 3Вильярреал
09.12.2023Испания - Примера16-й турВильярреал0 : 3
06.12.2023Лига ЕвропыГруппа F. 3-й турВильярреал0 : 0
03.12.2023Испания - Примера15-й тур1 : 1Вильярреал
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа F. 5-й турВильярреал3 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Реал» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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