Реал Мадрид - Вильярреал 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
17 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Вильярреал, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Андрей Лунин
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Давид Алаба
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|21
|пз
|Браим Диас
|19
|пз
|Даниель Себальос
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|8
|пз
|Тони Кроос
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|26
|зщ
|Адрия Альтимира
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|16
|пз
|Алекс Баэна
|6
|пз
|Этьен Капу
|10
|пз
|Дани Парехо
|7
|нп
|Херар Морено
|11
|нп
|Александр Сёрлот
|27
|нп
|Ильяс Ахомаш
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|08.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|19.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|07.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|25.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|21.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|01.09.2019
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 2
|05.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 2
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 6-й тур
|2 : 3
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|4 : 2
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 3
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа F. 6-й тур
|2 : 3
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Лига Европы
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 5-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Реал» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.