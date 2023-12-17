Нант - Брест 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
17 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Брест, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Брест
Брест
|1
|вр
|Альбан Лафон
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|17
|пз
|Мусса Сиссоко
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|6
|пз
|Дуглас
|25
|пз
|Флоран Молле
|11
|нп
|Маркус Коко
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|27
|нп
|Мозес Саймон
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Уго Маньетти
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|9
|нп
|Стив Мунье
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
Главные тренеры
|Пьер Аритуи
|Эрик Руа
История личных встреч
|03.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|28.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 4
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|23.11.2019
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
|07.12.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 3
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0