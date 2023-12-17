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Нант - Брест 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
17 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Нант
Брест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Брест, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Брест
Брест
1ФранцияврАльбан Лафон
24ШвейцариязщЭрай Джёмерт
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
29ФранцияпзКентен Мерлен
17ФранцияпзМусса Сиссоко
8ДР КонгопзСамюэль Мутуссами
6Бразилияпз Дуглас
25ФранцияпзФлоран Молле
11ФранциянпМаркус Коко
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
27НигериянпМозес Саймон
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3ФранциязщЛилиан Брассье
2ФранциязщБрэдли Локо
45ФранцияпзМахди Камара
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
8ФранцияпзУго Маньетти
10ФранциянпРомен дель Кастильо
9БениннпСтив Мунье
22ФранциянпЖереми ле Дуарон
Главные тренеры
ФранцияПьер Аритуи
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
03.05.2023Франция - Лига 133-й турБрест2 : 0Нант
16.10.2022Франция - Лига 111-й турНант4 : 1Брест
10.04.2022Франция - Лига 131-й турБрест1 : 1Нант
28.01.2022Кубок Франции1/8 финалаНант2 : 0Брест
22.09.2021Франция - Лига 17-й турНант3 : 1Брест
02.05.2021Франция - Лига 135-й турБрест1 : 4Нант
18.10.2020Франция - Лига 17-й турНант3 : 1Брест
23.11.2019Франция - Лига 114-й турБрест1 : 1Нант
09.12.2023Франция - Лига 115-й тур2 : 1Нант
02.12.2023Франция - Лига 114-й турНант1 : 0
26.11.2023Франция - Лига 113-й турНант0 : 0
12.11.2023Франция - Лига 112-й тур3 : 1Нант
05.11.2023Франция - Лига 111-й турНант0 : 1
10.12.2023Франция - Лига 115-й тур0 : 1Брест
07.12.2023Франция - Лига 112-й турБрест1 : 1
03.12.2023Франция - Лига 114-й турБрест3 : 0
26.11.2023Франция - Лига 113-й тур1 : 3Брест
05.11.2023Франция - Лига 111-й тур2 : 0Брест

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