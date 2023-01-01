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Лорьян - Страсбург 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
17 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Лорьян
Страсбург

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Страсбург, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Страсбург
Страсбург
38ШвейцарияврИвон Мвого
24ДР КонгозщЖедеон Калулу
15ФранциязщЖульен Лапорт
3ТунисзщМонтассар Тальби
25ФранциязщВенсан Ле Гофф
5ФранциязщБенжамен Менди
19ФранцияпзЛоран Абергель
8НигерияпзБонке Инносент
10ФранцияпзРомен Февр
21ФранцияпзЖюльен Понсо
11СенегалнпБамба Дьенг
1БельгияврМатц Селс
28ФранциязщМарвен Сеная
5ФранциязщЛука Перрен
24Кот-д'ИвуарзщЛубаде Силла
3ФранциязщТома Делен
18ФранциязщДжуниор Мванга
27ФранцияпзИбраима Сиссоко
19ФранцияпзХабиб Диарра
26ФранциянпДилан Баква
9ФранциянпКевин Гамейро
10НидерландынпЭмануэль Эмега
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ФранцияПатрик Виейра
История личных встреч
03.06.2023Франция - Лига 138-й турЛорьян2 : 1Страсбург
13.11.2022Франция - Лига 115-й турСтрасбург1 : 1Лорьян
20.03.2022Франция - Лига 129-й турЛорьян0 : 0Страсбург
31.10.2021Франция - Лига 112-й турСтрасбург4 : 0Лорьян
23.05.2021Франция - Лига 138-й турСтрасбург1 : 1Лорьян
23.08.2020Франция - Лига 11-й турЛорьян3 : 1Страсбург
16.02.2008Франция - Лига 125-й турЛорьян1 : 0Страсбург
01.09.2007Франция - Лига 17-й турСтрасбург0 : 0Лорьян
10.12.2023Франция - Лига 115-й турЛорьян2 : 4
03.12.2023Франция - Лига 114-й тур1 : 1Лорьян
26.11.2023Франция - Лига 113-й турЛорьян2 : 3
12.11.2023Франция - Лига 112-й тур1 : 0Лорьян
04.11.2023Франция - Лига 111-й турЛорьян0 : 0
10.12.2023Франция - Лига 115-й турСтрасбург2 : 1
07.12.2023Франция - Лига 112-й тур1 : 1Страсбург
01.12.2023Франция - Лига 114-й тур2 : 1Страсбург
25.11.2023Франция - Лига 113-й турСтрасбург1 : 1
05.11.2023Франция - Лига 111-й турСтрасбург0 : 0

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