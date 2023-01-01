Лорьян - Страсбург 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
17 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Страсбург, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Страсбург
Страсбург
|38
|вр
|Ивон Мвого
|24
|зщ
|Жедеон Калулу
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|25
|зщ
|Венсан Ле Гофф
|5
|зщ
|Бенжамен Менди
|19
|пз
|Лоран Абергель
|8
|пз
|Бонке Инносент
|10
|пз
|Ромен Февр
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|11
|нп
|Бамба Дьенг
|1
|вр
|Матц Селс
|28
|зщ
|Марвен Сеная
|5
|зщ
|Лука Перрен
|24
|зщ
|Лубаде Силла
|3
|зщ
|Тома Делен
|18
|зщ
|Джуниор Мванга
|27
|пз
|Ибраима Сиссоко
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|26
|нп
|Дилан Баква
|9
|нп
|Кевин Гамейро
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Патрик Виейра
История личных встреч
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|4 : 0
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 1
|23.08.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 1
|16.02.2008
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|01.09.2007
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 4
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|07.12.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|01.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0