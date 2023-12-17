Лилль - ПСЖ 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
17 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - ПСЖ, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
ПСЖ
Париж
|30
|вр
|Люка Шевалье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|8
|пз
|Анхель Гомес
|10
|пз
|Реми Кабелла
|12
|пз
|Юсуф Языджи
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|80
|вр
|Арнау Тенас
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|15
|пз
|Данилу Перейра
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Луис Энрике
История личных встреч
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|4 : 3
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 7
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 5
|29.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|01.08.2021
|Суперкубок Франции
|Финал
|1 : 0
|03.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|0 : 1
|17.03.2021
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 0
|20.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|26.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|22.11.2019
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|14.12.2023
|Лига конференций
|Группа A. 6-й тур
|3 : 0
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа A. 5-й тур
|0 : 2
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 1
|24.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|5 : 2