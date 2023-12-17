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Лилль - ПСЖ 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
17 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Лилль
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - ПСЖ, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
ПСЖ
Париж
30ФранцияврЛюка Шевалье
18ФранциязщБафоде Диаките
15ФранциязщЛени Йоро
4Бразилиязщ Алешандро
31Бразилиязщ Исмаили
21ФранцияпзБенжамен Андре
6АлжирпзНабиль Бенталеб
8АнглияпзАнхель Гомес
10ФранцияпзРеми Кабелла
12ТурцияпзЮсуф Языджи
23КосовонпЭдон Жегрова
80ИспанияврАрнау Тенас
2МароккозщАшраф Хакими
37СловакиязщМилан Шкриньяр
21ФранциязщЛукас Эрнандес
15ПортугалияпзДанилу Перейра
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
4УругвайпзМануэль Угарте
17Португалияпз Витинья
10ФранциянпУсман Дембеле
7ФранциянпКилиан Мбаппе
29ФранциянпБрэдли Баркола
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
19.02.2023Франция - Лига 124-й турПСЖ4 : 3Лилль
21.08.2022Франция - Лига 13-й турЛилль1 : 7ПСЖ
06.02.2022Франция - Лига 123-й турЛилль1 : 5ПСЖ
29.10.2021Франция - Лига 112-й турПСЖ2 : 1Лилль
01.08.2021Суперкубок ФранцииФиналЛилль1 : 0ПСЖ
03.04.2021Франция - Лига 131-й турПСЖ0 : 1Лилль
17.03.2021Кубок Франции1/8 финалаПСЖ3 : 0Лилль
20.12.2020Франция - Лига 116-й турЛилль0 : 0ПСЖ
26.01.2020Франция - Лига 121-й турЛилль0 : 2ПСЖ
22.11.2019Франция - Лига 114-й турПСЖ2 : 0Лилль
14.12.2023Лига конференцийГруппа A. 6-й турЛилль3 : 0
10.12.2023Франция - Лига 115-й тур0 : 0Лилль
03.12.2023Франция - Лига 114-й турЛилль2 : 0
30.11.2023Лига конференцийГруппа A. 5-й тур0 : 2Лилль
26.11.2023Франция - Лига 113-й тур0 : 2Лилль
13.12.2023Лига чемпионовГруппа F. 6-й тур1 : 1ПСЖ
09.12.2023Франция - Лига 115-й турПСЖ2 : 1
03.12.2023Франция - Лига 114-й тур0 : 2ПСЖ
28.11.2023Лига чемпионовГруппа F. 5-й турПСЖ1 : 1
24.11.2023Франция - Лига 113-й турПСЖ5 : 2

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