Марсель - Клермон 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
17 Декабря 2023 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Клермон, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Клермон
Клермон-Ферран
|16
|вр
|Пау Лопес
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|12
|зщ
|Ренан Лоди
|11
|пз
|Амин Арит
|27
|пз
|Жордан Верету
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|9
|нп
|Витор Оливейра
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|99
|вр
|Мори Дио
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|22
|зщ
|Йоэль Армугом
|2
|зщ
|Мехди Зеффан
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|18
|пз
|Эльбасан Рашани
|12
|пз
|Максим Гоналон
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|11
|нп
|Джим Аллевина
|23
|нп
|Шамар Николсон
Главные тренеры
|Дженнаро Гаттузо
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|11.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 2
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|20.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|26.10.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа B. 6-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 4
|06.12.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 5-й тур
|4 : 3
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 0
|29.11.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0