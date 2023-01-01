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Марсель - Клермон 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
17 Декабря 2023 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Марсель
Клермон

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Клермон, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Клермон
Клермон-Ферран
16ИспанияврПау Лопес
4ФранциязщСамуэль Жиго
99ДР КонгозщШансель Мбемба
5АргентиназщЛеонардо Балерди
62ПанамазщМикаэль Мурильо
12БразилиязщРенан Лоди
11МароккопзАмин Арит
27ФранцияпзЖордан Верету
8МароккопзАззедин Унаи
9ПортугалиянпВитор Оливейра
10ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
99ФранцияврМори Дио
17ФранциязщАнди Пельмар
36ГаназщАлиду Сейду
22ФранциязщЙоэль Армугом
2АлжирзщМехди Зеффан
25ФранцияпзЖоан Гастьен
18КосовопзЭльбасан Рашани
12ФранцияпзМаксим Гоналон
10АвстрияпзМухаммед Чам Сарачевич
11ГабоннпДжим Аллевина
23ЯмайканпШамар Николсон
Главные тренеры
ИталияДженнаро Гаттузо
ФранцияПаскаль Гастьен
История личных встреч
11.02.2023Франция - Лига 123-й турКлермон0 : 2Марсель
31.08.2022Франция - Лига 15-й турМарсель1 : 0Клермон
20.02.2022Франция - Лига 125-й турМарсель0 : 2Клермон
31.10.2021Франция - Лига 112-й турКлермон0 : 1Марсель
26.10.2016Франция - Кубок лиги1/16 финалаКлермон1 : 2Марсель
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа B. 6-й тур1 : 0Марсель
10.12.2023Франция - Лига 115-й тур2 : 4Марсель
06.12.2023Франция - Лига 110-й турМарсель3 : 0
03.12.2023Франция - Лига 114-й турМарсель2 : 0
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа B. 5-й турМарсель4 : 3
10.12.2023Франция - Лига 115-й турКлермон0 : 0
03.12.2023Франция - Лига 114-й тур3 : 0Клермон
29.11.2023Франция - Лига 18-й тур1 : 1Клермон
25.11.2023Франция - Лига 113-й турКлермон0 : 3
12.11.2023Франция - Лига 112-й турКлермон1 : 0

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