Тулуза - Ренн 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
17 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Ренн, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Ренн
Ренн
|50
|вр
|Гийом Ресте
|3
|зщ
|Миккель Деслер
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|24
|пз
|Кристиан Кассерес
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|20
|пз
|Никлас Шмидт
|11
|пз
|Сесар Хелаберт
|9
|нп
|Тейс Даллинга
|10
|нп
|Ибраим Сиссоко
|30
|вр
|Стив Манданда
|23
|зщ
|Варме Омари
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|16
|пз
|Жануэль Белосьян
|11
|пз
|Людовик Блас
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|21
|пз
|Неманья Матич
|10
|нп
|Амин Гуири
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|7
|нп
|Мартен Терье
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Бруно Женезио
История личных встреч
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|12.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|29.02.2020
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|27.10.2019
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|05.05.2019
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 2
|30.09.2018
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|29.04.2018
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|10.01.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|4 : 2
|26.08.2017
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 2
|18.03.2017
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа E. 6-й тур
|1 : 2
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 0
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 5-й тур
|0 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа F. 6-й тур
|2 : 3
|09.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 5-й тур
|0 : 3
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 1