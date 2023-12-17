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Тулуза - Ренн 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
17 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Тулуза
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Ренн, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Ренн
Ренн
50ФранцияврГийом Ресте
3ДаниязщМиккель Деслер
6Кабо-ВердезщЛоган Кошта
2ДаниязщРасмус Николайсен
17ЧилизщГабриэль Суасо
24ВенесуэлапзКристиан Кассерес
4НидерландыпзСтейн Спирингс
20ГерманияпзНиклас Шмидт
11ИспанияпзСесар Хелаберт
9НидерландынпТейс Даллинга
10НидерландынпИбраим Сиссоко
30ФранцияврСтив Манданда
23ФранциязщВарме Омари
5БельгиязщАртур Теате
3ФранциязщАдриен Трюффер
16ФранцияпзЖануэль Белосьян
11ФранцияпзЛюдовик Блас
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
21СербияпзНеманья Матич
10ФранциянпАмин Гуири
9ФранциянпАрно Калимуэндо
7ФранциянпМартен Терье
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
12.02.2023Франция - Лига 123-й турТулуза3 : 1Ренн
12.11.2022Франция - Лига 115-й турРенн2 : 1Тулуза
29.02.2020Франция - Лига 127-й турТулуза0 : 2Ренн
27.10.2019Франция - Лига 111-й турРенн3 : 2Тулуза
05.05.2019Франция - Лига 135-й турТулуза2 : 2Ренн
30.09.2018Франция - Лига 18-й турРенн1 : 1Тулуза
29.04.2018Франция - Лига 135-й турРенн2 : 1Тулуза
10.01.2018Франция - Кубок лиги1/4 финалаРенн4 : 2Тулуза
26.08.2017Франция - Лига 14-й турТулуза3 : 2Ренн
18.03.2017Франция - Лига 130-й турТулуза0 : 0Ренн
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа E. 6-й тур1 : 2Тулуза
10.12.2023Франция - Лига 115-й тур3 : 0Тулуза
03.12.2023Франция - Лига 114-й турТулуза1 : 1
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа E. 5-й турТулуза0 : 0
26.11.2023Франция - Лига 113-й тур1 : 0Тулуза
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа F. 6-й турРенн2 : 3
09.12.2023Франция - Лига 115-й турРенн1 : 2
03.12.2023Франция - Лига 114-й тур2 : 0Ренн
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа F. 5-й тур0 : 3Ренн
26.11.2023Франция - Лига 113-й турРенн3 : 1

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