Милан - Монца 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
17 Декабря 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Монца, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Монца
Монца
|16
|вр
|Мик Меньян
|42
|зщ
|Алессандро Флоренци
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|82
|зщ
|Ян-Карло Шимич
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|80
|пз
|Юнус Муса
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|22
|зщ
|Пабло Мари
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|32
|пз
|Маттео Пессина
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|47
|нп
|Дани Карвалью
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 6
|18.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|0 : 1
|22.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|4 : 1
|05.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 3
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|01.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3