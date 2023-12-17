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Милан - Монца 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
17 Декабря 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
Милан
Монца

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Монца, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Монца
Монца
16ФранцияврМик Меньян
42ИталиязщАлессандро Флоренци
23АнглиязщФикайо Томори
82СербиязщЯн-Карло Шимич
19ФранциязщТео Эрнандес
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
14НидерландыпзТейани Рейндерс
80СШАпзЮнус Муса
21НигериянпСаму Чуквезе
9ФранциянпОливье Жиру
10ПортугалиянпРафаэл Леау
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
33ИталиязщДанило Д'Амброзио
5ИталиязщЛука Кальдирола
22ИспаниязщПабло Мари
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
6ИталияпзРоберто Гальярдини
32ИталияпзМаттео Пессина
28ИталияпзАндреа Кольпани
84ИталиянпПатрик Чиурриа
47ПортугалиянпДани Карвалью
9ИталиянпЛоренцо Коломбо
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
08.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиМонца1 : 1 5 : 6Милан
18.02.2023Италия - Серия АСерия А. 23-й турМонца0 : 1Милан
22.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турМилан4 : 1Монца
05.09.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиМилан4 : 1Монца
13.12.2023Лига чемпионовГруппа F. 6-й тур1 : 2Милан
09.12.2023Италия - Серия А15-й тур3 : 2Милан
02.12.2023Италия - Серия А14-й турМилан3 : 1
28.11.2023Лига чемпионовГруппа F. 5-й турМилан1 : 3
25.11.2023Италия - Серия А13-й турМилан1 : 0
10.12.2023Италия - Серия А15-й турМонца1 : 0
01.12.2023Италия - Серия А14-й турМонца1 : 2
26.11.2023Италия - Серия А13-й тур1 : 1Монца
11.11.2023Италия - Серия А12-й турМонца1 : 1
05.11.2023Италия - Серия А11-й тур1 : 3Монца

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