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Удинезе - Сассуоло 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
17 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Удинезе
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Сассуоло, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Сассуоло
Сассуоло
1ИталияврМарко Сильвестри
31ДаниязщТомас Кристенсен
27БельгиязщКристиан Кабазель
18АргентиназщПатрисио Перес
2ИрландиязщФести Эбоселе
33ЗимбабвезщДжордан Земура
24СербияпзЛазар Самарджич
11Бразилияпз Уолас
32АргентинапзМартин Пайеро
37АргентинапзРоберто Перейра
17ИталиянпЛоренцо Лукка
47ИталияврАндреа Консильи
22ГерманиязщЙереми Тольян
5ХорватиязщМартин Эрлич
13ИталиязщДжанмарко Феррари
17УругвайзщМатиас Винья
24ИталияпзДаниэль Болока
7БразилияпзМатеус Энрике
42НорвегияпзКристиан Торстведт
10ИталиянпДоменико Берарди
45ФранциянпАрман Лорьенте
9ИталиянпАндреа Пинамонти
Главные тренеры
ИталияАлессио Дионизи
История личных встреч
12.02.2023Италия - Серия АСерия А. 22-й турУдинезе2 : 2Сассуоло
11.09.2022Италия - Серия АСерия А. 6-й турСассуоло1 : 3Удинезе
07.05.2022Италия - Серия А36-й турСассуоло1 : 1Удинезе
07.11.2021Италия - Серия А12-й турУдинезе3 : 2Сассуоло
06.03.2021Италия - Серия А26-й турУдинезе2 : 0Сассуоло
06.11.2020Италия - Серия А7-й турСассуоло0 : 0Удинезе
02.08.2020Италия - Серия А38-й турСассуоло0 : 1Удинезе
12.01.2020Италия - Серия А19-й турУдинезе3 : 0Сассуоло
20.04.2019Италия - Серия А33-й турУдинезе1 : 1Сассуоло
02.12.2018Италия - Серия А14-й турСассуоло0 : 0Удинезе
09.12.2023Италия - Серия А15-й тур4 : 0Удинезе
03.12.2023Италия - Серия А14-й турУдинезе3 : 3
26.11.2023Италия - Серия А13-й тур3 : 1Удинезе
12.11.2023Италия - Серия А12-й турУдинезе1 : 1
04.11.2023Италия - Серия А11-й тур0 : 1Удинезе
11.12.2023Италия - Серия А15-й тур2 : 1Сассуоло
03.12.2023Италия - Серия А14-й турСассуоло1 : 2
26.11.2023Италия - Серия А13-й тур3 : 4Сассуоло
10.11.2023Италия - Серия А12-й турСассуоло2 : 2
06.11.2023Италия - Серия А11-й тур2 : 1Сассуоло

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