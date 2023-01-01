Удинезе - Сассуоло 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
17 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Сассуоло, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Сассуоло
Сассуоло
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|2
|зщ
|Фести Эбоселе
|33
|зщ
|Джордан Земура
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Уолас
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|37
|пз
|Роберто Перейра
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|17
|зщ
|Матиас Винья
|24
|пз
|Даниэль Болока
|7
|пз
|Матеус Энрике
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|10
|нп
|Доменико Берарди
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|12.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|2 : 2
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 3
|07.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|3 : 2
|06.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|06.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|3 : 0
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|02.12.2018
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 3
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|11.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 4
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1