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Фиорентина - Верона 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
17 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
Фиорентина
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Верона, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Верона
Верона
1ИталияврПьетро Терраччано
28АргентиназщЛукас Куарта
16ИталиязщЛука Раньери
33ИталиязщМикаель Кайоде
3ИталиязщКристиано Бираги
6Бразилияпз Артур
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
5ИталияпзДжакомо Бонавентура
11ФранциянпНанитамо Иконе
99Кот-д'ИвуарнпКристиан Куаме
9АргентинанпЛукас Бельтран
1ИталияврЛоренцо Монтипо
38БельгиязщДжексон Тчатчуа
6ШвециязщИсак Хин
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
24ИталияпзФилиппо Терраччано
18КамерунпзМартин Онгла
8СербияпзДарко Лазович
90ИталиянпМайкл Фолоруншо
26БельгиянпСириль Нгонж
31СловакиянпТомаш Суслов
11Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияМарко Барони
История личных встреч
27.02.2023Италия - Серия АСерия А. 24-й турВерона0 : 3Фиорентина
18.09.2022Италия - Серия АСерия А. 7-й турФиорентина2 : 0Верона
06.03.2022Италия - Серия А28-й турФиорентина1 : 1Верона
22.12.2021Италия - Серия А19-й турВерона1 : 1Фиорентина
20.04.2021Италия - Серия А32-й турВерона1 : 2Фиорентина
19.12.2020Италия - Серия А13-й турФиорентина1 : 1Верона
12.07.2020Италия - Серия А32-й турФиорентина1 : 1Верона
24.11.2019Италия - Серия А13-й турВерона1 : 0Фиорентина
28.01.2018Италия - Серия А22-й турФиорентина1 : 4Верона
10.09.2017Италия - Серия А3-й турВерона0 : 5Фиорентина
14.12.2023Лига конференцийГруппа F. 6-й тур1 : 1Фиорентина
10.12.2023Италия - Серия А15-й тур1 : 1Фиорентина
06.12.2023Кубок Италии1/8 финалаФиорентина2 : 2 4 : 1
03.12.2023Италия - Серия А14-й турФиорентина3 : 0
30.11.2023Лига конференцийГруппа F. 5-й турФиорентина2 : 1
09.12.2023Италия - Серия А15-й турВерона1 : 1
03.12.2023Италия - Серия А14-й тур3 : 3Верона
27.11.2023Италия - Серия А13-й турВерона2 : 2
10.11.2023Италия - Серия А12-й тур1 : 0Верона
05.11.2023Италия - Серия А11-й турВерона1 : 3

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