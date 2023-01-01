Фиорентина - Верона 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
17 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Верона, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Верона
Верона
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|16
|зщ
|Лука Раньери
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|6
|пз
|Артур
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|11
|нп
|Нанитамо Иконе
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|6
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|24
|пз
|Филиппо Терраччано
|18
|пз
|Мартин Онгла
|8
|пз
|Дарко Лазович
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Марко Барони
История личных встреч
|27.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|0 : 3
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|2 : 0
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|20.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|19.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|28.01.2018
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 4
|10.09.2017
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 5
|14.12.2023
|Лига конференций
|Группа F. 6-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа F. 5-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 3
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3