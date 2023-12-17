00:41 ()
Онлайн трансляции
Суббота 16 декабря
Воскресенье 17 декабря
Свернуть список

Болонья - Рома 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
17 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Болонья
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Рома, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Рома
Рим
28ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
26КолумбиязщДжон Лукуми
33ИталиязщРиккардо Калафьори
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
11ШвейцарияпзДан Ндой
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
56БельгиянпАлексис Салемакерс
9НидерландынпДжошуа Зиркзее
1ПортугалияврРуй Патрисиу
14ИспаниязщДиего Льоренте
5ФранциязщЭван Н'Дика
23ИталиязщДжанлука Манчини
43ДаниязщРасмус Кристенсен
4ИталияпзБриан Кристанте
16АргентинапзЛеандро Паредес
52ИталияпзЭдоардо Бове
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
11ИталиянпАндреа Белотти
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
14.05.2023Италия - Серия АСерия А. 35-й турБолонья0 : 0Рома
04.01.2023Италия - Серия АСерия А. 16-й турРома1 : 0Болонья
01.05.2022Италия - Серия А35-й турРома0 : 0Болонья
01.12.2021Италия - Серия А15-й турБолонья1 : 0Рома
11.04.2021Италия - Серия А30-й турРома1 : 0Болонья
13.12.2020Италия - Серия А11-й турБолонья1 : 5Рома
07.02.2020Италия - Серия А23-й турРома2 : 3Болонья
22.09.2019Италия - Серия А4-й турБолонья1 : 2Рома
18.02.2019Италия - Серия А24-й турРома2 : 1Болонья
23.09.2018Италия - Серия А5-й турБолонья2 : 0Рома
10.12.2023Италия - Серия А15-й тур1 : 2Болонья
03.12.2023Италия - Серия А14-й тур1 : 1Болонья
27.11.2023Италия - Серия А13-й турБолонья2 : 0
12.11.2023Италия - Серия А12-й тур2 : 1Болонья
03.11.2023Италия - Серия А11-й турБолонья1 : 0
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа G. 6-й турРома3 : 0
10.12.2023Италия - Серия А15-й турРома1 : 1
03.12.2023Италия - Серия А14-й тур1 : 2Рома
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа G. 5-й тур1 : 1Рома
26.11.2023Италия - Серия А13-й турРома3 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close