Болонья - Рома 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
17 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Рома, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Рома
Рим
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|11
|пз
|Дан Ндой
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|43
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|11
|нп
|Андреа Белотти
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|0 : 0
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 0
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 5
|07.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 3
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|18.02.2019
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|23.09.2018
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа G. 6-й тур
|3 : 0
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа G. 5-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 1