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Лацио - Интер М 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
17 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Лацио
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Интер М, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Интер М
Милан
94ИталияврИван Проведель
29ИталиязщМануэль Лаццари
15ИталиязщНиколо Казале
34ИспаниязщМарио Хила
77ЧерногориязщАдам Марушич
8ФранцияпзМаттео Гендузи
65ИталияпзНиколо Ровелла
10ИспанияпзЛуис Альберто
7БразилиянпФелипе Андерсон
17ИталиянпЧиро Иммобиле
20ИталиянпМаттиа Дзакканьи
1ШвейцарияврЯн Зоммер
31ГерманиязщЯнн Биссекк
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
36ИталиязщМаттео Дармиан
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрменияпзГенрих Мхитарян
70ЧилинпАлексис Санчес
9ФранциянпМаркус Тюрам
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
30.04.2023Италия - Серия АСерия А. 32-й турИнтер М3 : 1Лацио
26.08.2022Италия - Серия АСерия А. 3-й турЛацио3 : 1Интер М
09.01.2022Италия - Серия А21-й турИнтер М2 : 1Лацио
16.10.2021Италия - Серия А8-й турЛацио3 : 1Интер М
14.02.2021Италия - Серия А22-й турИнтер М3 : 1Лацио
04.10.2020Италия - Серия А3-й турЛацио1 : 1Интер М
16.02.2020Италия - Серия А24-й турЛацио2 : 1Интер М
25.09.2019Италия - Серия А5-й турИнтер М1 : 0Лацио
31.03.2019Италия - Серия А29-й турИнтер М0 : 1Лацио
31.01.2019Кубок Италии1/4 финалаИнтер М1 : 1 3 : 4Лацио
13.12.2023Лига чемпионовГруппа E. 6-й тур2 : 0Лацио
09.12.2023Италия - Серия А15-й тур1 : 1Лацио
05.12.2023Кубок Италии1/8 финалаЛацио1 : 0
02.12.2023Италия - Серия А14-й турЛацио1 : 0
28.11.2023Лига чемпионовГруппа E. 5-й турЛацио2 : 0
12.12.2023Лига чемпионовГруппа D. 6-й турИнтер М0 : 0
09.12.2023Италия - Серия А15-й турИнтер М4 : 0
03.12.2023Италия - Серия А14-й тур0 : 3Интер М
29.11.2023Лига чемпионовГруппа D. 5-й тур3 : 3Интер М
26.11.2023Италия - Серия А13-й тур1 : 1Интер М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура Серии A: «Лацио» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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