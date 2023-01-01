Лацио - Интер М 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
17 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Интер М, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Интер М
Милан
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|15
|зщ
|Николо Казале
|34
|зщ
|Марио Хила
|77
|зщ
|Адам Марушич
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|65
|пз
|Николо Ровелла
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|70
|нп
|Алексис Санчес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|3 : 1
|26.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|3 : 1
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|16.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|31.03.2019
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|31.01.2019
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 4
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 6-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|2 : 0
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 6-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 3
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|3 : 3
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура Серии A: «Лацио» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.