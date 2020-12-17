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Фрайбург - Кёльн 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
17 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Фрайбург
Кёльн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Кёльн, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Кёльн
Кёльн
1 Германия вр Ноа Атуболу
25 Франция зщ Кильянн Сильдийя
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
5 Германия зщ Мануэль Гульде
17 Германия зщ Лукас Кюблер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
27 Германия пз Николас Хефлер
34 Германия пз Мерлин Рёль
7 Германия нп Ноа Вайсхаупт
32 Италия нп Винченцо Грифо
38 Австрия нп Михаэль Грегорич
1 Германия вр Марвин Швебе
18 Дания зщ Расмус Карстенсен
4 Германия зщ Тимо Хюберс
24 Германия зщ Юлиан Хабот
3 Германия зщ Доминик Хайнц
6 Германия пз Эрик Мартель
7 Австрия пз Деян Любичич
29 Германия нп Ян Тильман
11 Австрия нп Флориан Кайнц
37 Германия нп Линтон Майна
27 Германия нп Дейви Зельке
Главные тренеры
Германия Кристиан Штрайх
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Кёльн0 : 1Фрайбург
06.11.2022 Германия - Бундеслига 13-й тур Фрайбург2 : 0Кёльн
05.02.2022 Германия - Бундеслига 21-й тур Кёльн1 : 0Фрайбург
11.09.2021 Германия - Бундеслига 4-й тур Фрайбург1 : 1Кёльн
09.05.2021 Германия - Бундеслига 32-й тур Кёльн1 : 4Фрайбург
09.01.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Фрайбург5 : 0Кёльн
02.02.2020 Германия - Бундеслига 20-й тур Кёльн4 : 0Фрайбург
31.08.2019 Германия - Бундеслига 3-й тур Фрайбург1 : 2Кёльн
28.04.2018 Германия - Бундеслига 32-й тур Фрайбург3 : 2Кёльн
10.12.2017 Германия - Бундеслига 15-й тур Кёльн3 : 4Фрайбург
14.12.2023 Лига Европы Группа A. 6-й тур 2 : 0Фрайбург
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур 0 : 1Фрайбург
03.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур 0 : 1Фрайбург
30.11.2023 Лига Европы Группа A. 5-й тур Фрайбург5 : 0
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Фрайбург1 : 1
10.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Кёльн0 : 0
01.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур 0 : 1Кёльн
24.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Кёльн0 : 1
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур 1 : 1Кёльн
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Кёльн1 : 1

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