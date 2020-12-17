Фрайбург - Кёльн 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
17 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Кёльн, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|5
|зщ
|Мануэль Гульде
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|7
|нп
|Ноа Вайсхаупт
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
|1
|вр
|Марвин Швебе
|18
|зщ
|Расмус Карстенсен
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|3
|зщ
|Доминик Хайнц
|6
|пз
|Эрик Мартель
|7
|пз
|Деян Любичич
|29
|нп
|Ян Тильман
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|37
|нп
|Линтон Майна
|27
|нп
|Дейви Зельке
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|09.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 4
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|5 : 0
|02.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|4 : 0
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|28.04.2018
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|10.12.2017
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 4
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа A. 6-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 1
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 5-й тур
|5 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|01.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|24.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1