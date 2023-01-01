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Байер - Айнтрахт Ф 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
17 Декабря 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Байер
Айнтрахт Ф

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Айнтрахт Ф, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
6 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Германия зщ Жонатан Та
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
34 Швейцария пз Гранит Джака
10 Германия пз Флориан Вирц
7 Германия нп Йонас Хофман
22 Нигерия нп Виктор Бонифасе
1 Германия вр Кевин Трапп
24 Португалия зщ Аурелио Бута
35 Бразилия зщ Тута
4 Германия зщ Робин Кох
3 Эквадор зщ Вильям Пачо
20 Япония зщ Макото Хасебе
31 Германия зщ Филипп Макс
16 Швеция пз Хуго Ларссон
36 Германия пз Ансгар Кнауфф
27 Германия пз Марио Гётце
18 Германия нп Жессик Нганкам
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
08.04.2023 Германия - Бундеслига 27-й тур Байер3 : 1Айнтрахт Ф
15.10.2022 Германия - Бундеслига 10-й тур Айнтрахт Ф5 : 1Байер
02.05.2022 Германия - Бундеслига 32-й тур Байер2 : 0Айнтрахт Ф
12.12.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Ф5 : 2Байер
24.04.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур Байер3 : 1Айнтрахт Ф
12.01.2021 Кубок Германии 2-й раунд Байер4 : 1Айнтрахт Ф
02.01.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Байер
07.03.2020 Германия - Бундеслига 25-й тур Байер4 : 0Айнтрахт Ф
18.10.2019 Германия - Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Ф3 : 0Байер
05.05.2019 Германия - Бундеслига 32-й тур Байер6 : 1Айнтрахт Ф
14.12.2023 Лига Европы Группа H. 6-й тур Байер5 : 1
10.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур 1 : 1Байер
06.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала Байер3 : 1
03.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Байер1 : 1
30.11.2023 Лига Европы Группа H. 5-й тур 0 : 2Байер
14.12.2023 Лига конференций Группа G. 6-й тур 2 : 0Айнтрахт Ф
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Айнтрахт Ф5 : 1
06.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала 2 : 0Айнтрахт Ф
03.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур 2 : 1Айнтрахт Ф
30.11.2023 Лига конференций Группа G. 5-й тур Айнтрахт Ф1 : 2

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