Байер - Айнтрахт Ф 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
17 Декабря 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Айнтрахт Ф, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|1
|вр
|Кевин Трапп
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|20
|зщ
|Макото Хасебе
|31
|зщ
|Филипп Макс
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|36
|пз
|Ансгар Кнауфф
|27
|пз
|Марио Гётце
|18
|нп
|Жессик Нганкам
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|5 : 1
|02.05.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 0
|12.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|5 : 2
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|12.01.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|07.03.2020
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|4 : 0
|18.10.2019
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 0
|05.05.2019
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|6 : 1
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа H. 6-й тур
|5 : 1
|10.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 5-й тур
|0 : 2
|14.12.2023
|Лига конференций
|Группа G. 6-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|5 : 1
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа G. 5-й тур
|1 : 2