Морейренсе - Портимоненсе 17 Декабря прямая трансляция
17 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Портимоненсе, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Портимоненсе
Портиман
|40
|вр
|Кевин
|44
|зщ
|Marcelo
|14
|зщ
|Понк
|2
|зщ
|Фабиано
|11
|пз
|Алан де Соуза
|31
|пз
|Мадсон
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|6
|пз
|Рубен Рамуш
|21
|нп
|Кобамело Кодисанг
|9
|нп
|Андре
|18
|нп
|Pedro Amador
|12
|вр
|Силвестре Винисиус
|14
|зщ
|Мустафа Сек
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|18
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|77
|зщ
|Helio Varela
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|76
|зщ
|Рафаэл Алкобия
|7
|пз
|Силвестер Джаспер
|13
|пз
|Денер
|11
|пз
|Карлинос
|9
|нп
|Paulo Rafael Pereira Araújo
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|23.04.2022
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|12.12.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|10.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|24.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|15.02.2020
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|30.08.2019
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|29.03.2019
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 2
|09.11.2018
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|31.03.2018
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|4 : 3
|04.11.2017
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|11.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 4
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|6 : 1