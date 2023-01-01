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Морейренсе - Портимоненсе 17 Декабря прямая трансляция

17 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Морейренсе
Портимоненсе

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Портимоненсе, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Портимоненсе
Портиман
40Бразилиявр Кевин
44Бразилиязщ Marcelo
14Кабо-Вердезщ Понк
2Бразилиязщ Фабиано
11БразилияпзАлан де Соуза
31Бразилияпз Мадсон
80ГанапзЛоуренс Офори
6ПортугалияпзРубен Рамуш
21ЮАРнпКобамело Кодисанг
9Бразилиянп Андре
18ПортугалиянпPedro Amador
12БразилияврСилвестре Винисиус
14СенегалзщМустафа Сек
44БразилиязщPedro Henrique
18ПортугалиязщGonçalo Faria Costa
77ПортугалиязщHelio Varela
22ПортугалиязщФилипе Релвас
76ПортугалиязщРафаэл Алкобия
7АнглияпзСилвестер Джаспер
13Бразилияпз Денер
11Бразилияпз Карлинос
9ПортугалиянпPaulo Rafael Pereira Araújo
Главные тренеры
ПортугалияРуй Гомеш Боргеш
ПортугалияРуй Гомеш Боргеш
ПортугалияПаулу Сержиу
История личных встреч
23.04.2022Португалия - Примейра31-й турПортимоненсе1 : 0Морейренсе
12.12.2021Португалия - Примейра14-й турМорейренсе0 : 1Портимоненсе
10.05.2021Португалия - Примейра32-й турПортимоненсе1 : 2Морейренсе
24.01.2021Португалия - Примейра15-й турМорейренсе2 : 2Портимоненсе
15.02.2020Португалия - Примейра21-й турПортимоненсе1 : 1Морейренсе
30.08.2019Португалия - Примейра4-й турМорейренсе1 : 0Портимоненсе
29.03.2019Португалия - Примейра27-й турПортимоненсе0 : 2Морейренсе
09.11.2018Португалия - Примейра10-й турМорейренсе2 : 0Портимоненсе
31.03.2018Португалия - Примейра28-й турПортимоненсе4 : 3Морейренсе
04.11.2017Португалия - Примейра11-й турМорейренсе1 : 1Портимоненсе
11.12.2023Португалия - Примейра13-й тур1 : 1Морейренсе
03.12.2023Португалия - Примейра12-й турМорейренсе0 : 0
11.11.2023Португалия - Примейра11-й тур0 : 1Морейренсе
05.11.2023Португалия - Примейра10-й турМорейренсе1 : 0
27.10.2023Португалия - Примейра9-й тур0 : 1Морейренсе
09.12.2023Португалия - Примейра13-й турПортимоненсе1 : 1
02.12.2023Португалия - Примейра12-й тур1 : 0Портимоненсе
25.11.2023Кубок Португалии1/16 финалаПортимоненсе1 : 4
11.11.2023Португалия - Примейра11-й турПортимоненсе2 : 1
04.11.2023Португалия - Примейра10-й тур6 : 1Портимоненсе

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