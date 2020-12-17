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Шавиш - Каза Пия 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
17 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Шавиш
Каза Пия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Каза Пия, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шавиш
Шавиш
Каза Пия
Лиссабон
1БразилияврHugo Nogueira
3БразилиязщИгор Ногейра
19КанадазщСтивен Витория
4ПортугалиязщБруну Родригеш
5МозамбикзщБруну Ланга
77Кабо-ВердезщЖоау Коррея
27Португалияпз Карраса
28НигерияпзКелечи Нвакали
8ПортугалияпзЖоау Педру
23ИспаниянпЭктор Эрнандес
10ПортугалиянпЛеандру Санка
33АнголаврРикарду Батишта
15Кабо-ВердезщФернанду Варела
19Босния и ГерцеговиназщНермин Золотич
13ПортугалиязщВашку Фернандеш
72ИспанияпзГаиска Ларрасабаль
16АнголапзБени Мукенди
96ПортугалияпзSamuel Justo
5ПортугалияпзЛеонарду Лелу
11ЯпониянпЮки Сома
99Бразилиянп Клэйтон
77ПортугалиянпТьягу Диаш
Главные тренеры
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияФелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
29.04.2023Португалия - Примейра30-й турШавиш1 : 0Каза Пия
13.11.2022Португалия - Примейра13-й турКаза Пия1 : 2Шавиш
06.04.2021Португалия - Сегунда27-й турКаза Пия1 : 2Шавиш
01.12.2020Португалия - Сегунда10-й турШавиш1 : 2Каза Пия
16.11.2019Португалия - Кубок лигиГруппа D. 1-й турКаза Пия0 : 1Шавиш
10.11.2019Португалия - Сегунда10-й турШавиш2 : 0Каза Пия
10.12.2023Португалия - Примейра13-й тур4 : 0Шавиш
01.12.2023Португалия - Примейра12-й турШавиш2 : 1
11.11.2023Португалия - Примейра11-й тур2 : 1Шавиш
04.11.2023Португалия - Примейра10-й турШавиш0 : 2
28.10.2023Португалия - Примейра9-й тур5 : 0Шавиш
09.12.2023Португалия - Примейра13-й тур3 : 1Каза Пия
02.12.2023Португалия - Примейра12-й турКаза Пия1 : 0
25.11.2023Кубок Португалии1/16 финала0 : 0 6 : 5Каза Пия
10.11.2023Португалия - Примейра11-й тур4 : 0Каза Пия
05.11.2023Португалия - Примейра10-й турКаза Пия0 : 1

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