Шавиш - Каза Пия 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
17 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Каза Пия, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шавиш
Шавиш
Каза Пия
Лиссабон
|1
|вр
|Hugo Nogueira
|3
|зщ
|Игор Ногейра
|19
|зщ
|Стивен Витория
|4
|зщ
|Бруну Родригеш
|5
|зщ
|Бруну Ланга
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|27
|пз
|Карраса
|28
|пз
|Келечи Нвакали
|8
|пз
|Жоау Педру
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
|10
|нп
|Леандру Санка
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|16
|пз
|Бени Мукенди
|96
|пз
|Samuel Justo
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|11
|нп
|Юки Сома
|99
|нп
|Клэйтон
|77
|нп
|Тьягу Диаш
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|13.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|06.04.2021
|Португалия - Сегунда
|27-й тур
|1 : 2
|01.12.2020
|Португалия - Сегунда
|10-й тур
|1 : 2
|16.11.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 1-й тур
|0 : 1
|10.11.2019
|Португалия - Сегунда
|10-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|4 : 0
|01.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|09.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 6 : 5
|10.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|4 : 0
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1