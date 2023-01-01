Фамаликан - Эшторил 17 Декабря прямая трансляция
17 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Эшторил, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Эшторил
Эшторил
|31
|вр
|Луис Жуниор
|13
|зщ
|Отавио
|15
|зщ
|Риччели
|22
|зщ
|Nathan Santos
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Мирко Топич
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|20
|пз
|Gustavo Sa
|10
|нп
|Шикинью
|95
|нп
|Theo Fonseca
|29
|нп
|Jhonder Cadiz
|31
|вр
|Марсело Карне
|5
|зщ
|Volnei
|3
|зщ
|Бернарду Витал
|23
|зщ
|Педру Алвару
|78
|зщ
|Тиагу Араужу
|83
|пз
|Коба Куандреди
|82
|пз
|Матеуш Фернандеш
|10
|пз
|Рафик Гюйтан
|21
|нп
|Родригу Гомеш
|91
|нп
|Heri
|11
|нп
|Диас Морейра Кассиано
Главные тренеры
|Жоау Педру Соуза
История личных встреч
|29.01.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 0
|15.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа H. 5-й тур
|0 : 1
|06.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|29.04.2022
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|18.12.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|01.08.2021
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|19.05.2019
|Португалия - Сегунда
|34-й тур
|2 : 1
|14.01.2019
|Португалия - Сегунда
|17-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 3
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 0
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 1
|10.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|4 : 0
|03.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|26.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|10.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|4 : 0
|03.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1