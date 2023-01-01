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Фамаликан - Эшторил 17 Декабря прямая трансляция

17 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
Фамаликан
Эшторил

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Эшторил, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Эшторил
Эшторил
31БразилияврЛуис Жуниор
13Бразилиязщ Отавио
15Бразилиязщ Риччели
22БразилиязщNathan Santos
74ПортугалиязщФрансишку Моура
8СербияпзМирко Топич
28ФранцияпзЗеду Юссуф
20ПортугалияпзGustavo Sa
10Португалиянп Шикинью
95ПортугалиянпTheo Fonseca
29ВенесуэланпJhonder Cadiz
31БразилияврМарсело Карне
5Бразилиязщ Volnei
3ПортугалиязщБернарду Витал
23ПортугалиязщПедру Алвару
78ПортугалиязщТиагу Араужу
83Новая КаледонияпзКоба Куандреди
82ПортугалияпзМатеуш Фернандеш
10ФранцияпзРафик Гюйтан
21ПортугалиянпРодригу Гомеш
91Португалиянп Heri
11БразилиянпДиас Морейра Кассиано
Главные тренеры
ПортугалияЖоау Педру Соуза
История личных встреч
29.01.2023Португалия - Примейра18-й турФамаликан1 : 0Эшторил
15.12.2022Португалия - Кубок лигиГруппа H. 5-й турЭшторил0 : 1Фамаликан
06.08.2022Португалия - Примейра1-й турЭшторил2 : 0Фамаликан
29.04.2022Португалия - Примейра32-й турФамаликан3 : 1Эшторил
18.12.2021Португалия - Примейра15-й турЭшторил2 : 2Фамаликан
01.08.2021Португалия - Кубок лиги2-й раундФамаликан1 : 0Эшторил
19.05.2019Португалия - Сегунда34-й турЭшторил2 : 1Фамаликан
14.01.2019Португалия - Сегунда17-й турФамаликан2 : 0Эшторил
09.12.2023Португалия - Примейра13-й тур1 : 1Фамаликан
02.12.2023Португалия - Примейра12-й турФамаликан0 : 3
25.11.2023Кубок Португалии1/16 финала2 : 0Фамаликан
11.11.2023Португалия - Примейра11-й тур0 : 0Фамаликан
04.11.2023Португалия - Примейра10-й турФамаликан3 : 1
10.12.2023Португалия - Примейра13-й турЭшторил4 : 0
03.12.2023Португалия - Примейра12-й тур3 : 1Эшторил
26.11.2023Кубок Португалии1/16 финалаЭшторил2 : 1
10.11.2023Португалия - Примейра11-й турЭшторил4 : 0
03.11.2023Португалия - Примейра10-й тур0 : 1Эшторил

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