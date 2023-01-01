Аякс - ПЕК Зволле 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
17 Декабря 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - ПЕК Зволле, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
ПЕК Зволле
Зволле
|40
|вр
|Диант Рамай
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|25
|зщ
|Борна Соса
|37
|пз
|Йосип Шутало
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|33
|пз
|Беньямин Тахирович
|23
|пз
|Стивен Бергёйс
|38
|пз
|Кристиан Хлинссон
|11
|нп
|Карлос Боргес
|9
|нп
|Брайан Бробби
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Брам ван Полен
|4
|зщ
|Сам Керстен
|15
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|11
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|30
|пз
|Ryan Thomas
|7
|пз
|Юнес Намли
|28
|пз
|Зико Бюрместер
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|13
|нп
|Томас Лам
|9
|нп
|Леннарт Тай
Главные тренеры
|Джон вант Схип
|Йонни Янсен
История личных встреч
|30.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 0
|11.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|14.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 2
|12.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|4 : 0
|01.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 4
|13.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
|08.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 4
|18.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 1
|09.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 0
|15.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 3
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа B. 6-й тур
|3 : 1
|09.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 1
|06.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 3
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 2
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 5-й тур
|4 : 3
|09.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 3
|02.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 5
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|4 : 0
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 0