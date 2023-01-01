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Аякс - ПЕК Зволле 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
17 Декабря 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Аякс
ПЕК Зволле

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - ПЕК Зволле, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
ПЕК Зволле
Зволле
40ГерманияврДиант Рамай
3ДаниязщАнтон Гоэи
4НидерландызщЙоррел Хато
25ХорватиязщБорна Соса
37ХорватияпзЙосип Шутало
8НидерландыпзКеннет Тейлор
33Босния и ГерцеговинапзБеньямин Тахирович
23НидерландыпзСтивен Бергёйс
38ИсландияпзКристиан Хлинссон
11ПортугалиянпКарлос Боргес
9НидерландынпБрайан Бробби
1НидерландыврЯспер Схенделар
2НидерландызщБрам ван Полен
4НидерландызщСам Керстен
15ИрландиязщАнсельмо Макнулти
11НидерландыпзДэйв ван ден Берг
30Новая ЗеландияпзRyan Thomas
7ДанияпзЮнес Намли
28НидерландыпзЗико Бюрместер
18НидерландыпзОдиссёс Веленас
13ФинляндиянпТомас Лам
9ГерманиянпЛеннарт Тай
Главные тренеры
НидерландыДжон вант Схип
НидерландыЙонни Янсен
История личных встреч
30.04.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турАякс3 : 0ПЕК Зволле
11.09.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турПЕК Зволле0 : 2Аякс
14.03.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турПЕК Зволле0 : 2Аякс
12.12.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турАякс4 : 0ПЕК Зволле
01.11.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турПЕК Зволле2 : 4Аякс
13.03.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турАякс2 : 1ПЕК Зволле
08.12.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турПЕК Зволле1 : 4Аякс
18.02.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турПЕК Зволле0 : 1Аякс
09.09.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турАякс3 : 0ПЕК Зволле
15.01.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турПЕК Зволле1 : 3Аякс
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа B. 6-й турАякс3 : 1
09.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турАякс2 : 1
06.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й тур2 : 3Аякс
03.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й тур1 : 2Аякс
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа B. 5-й тур4 : 3Аякс
09.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турПЕК Зволле1 : 3
02.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й тур0 : 5ПЕК Зволле
25.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турПЕК Зволле1 : 2
12.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й тур4 : 0ПЕК Зволле
05.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турПЕК Зволле2 : 0

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