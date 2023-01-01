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Айнтрахт Б - Кайзерслаутерн 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
17 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур
Айнтрахт Б
Кайзерслаутерн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Кайзерслаутерн, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
ГерманияДирк Шустер
История личных встреч
08.04.2023Германия - Вторая Бундеслига27-й турАйнтрахт Б1 : 0Кайзерслаутерн
02.10.2022Германия - Вторая Бундеслига10-й турКайзерслаутерн1 : 1Айнтрахт Б
04.02.2018Германия - Вторая Бундеслига21-й турАйнтрахт Б1 : 2Кайзерслаутерн
28.08.2017Германия - Вторая Бундеслига4-й турКайзерслаутерн1 : 1Айнтрахт Б
02.04.2017Германия - Вторая Бундеслига26-й турКайзерслаутерн0 : 1Айнтрахт Б
17.10.2016Германия - Вторая Бундеслига9-й турАйнтрахт Б1 : 0Кайзерслаутерн
20.12.2015Германия - Вторая Бундеслига19-й турАйнтрахт Б1 : 1Кайзерслаутерн
31.07.2015Германия - Вторая Бундеслига2-й турКайзерслаутерн0 : 0Айнтрахт Б
08.02.2015Германия - Вторая Бундеслига20-й турАйнтрахт Б0 : 2Кайзерслаутерн
24.08.2014Германия - Вторая Бундеслига3-й турКайзерслаутерн2 : 1Айнтрахт Б
08.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й тур1 : 3Айнтрахт Б
02.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й турАйнтрахт Б0 : 1
24.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й тур2 : 1Айнтрахт Б
11.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й турАйнтрахт Б3 : 2
05.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й тур2 : 0Айнтрахт Б
09.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й турКайзерслаутерн1 : 2
05.12.2023Кубок Германии1/8 финалаКайзерслаутерн2 : 0
02.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й тур4 : 1Кайзерслаутерн
26.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й турКайзерслаутерн0 : 3
12.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й тур2 : 1Кайзерслаутерн

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