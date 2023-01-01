Айнтрахт Б - Кайзерслаутерн 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
17 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Кайзерслаутерн, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
|Дирк Шустер
История личных встреч
|08.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|02.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|04.02.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|28.08.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|02.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 1
|17.10.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|20.12.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|31.07.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|08.02.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|24.08.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|08.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 3
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|24.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1