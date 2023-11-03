Карлсруэ - Эльверсберг 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
17 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Эльверсберг, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
|08.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|10.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|10.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|03.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2