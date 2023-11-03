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Карлсруэ - Эльверсберг 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
17 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур
Карлсруэ
Эльверсберг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Эльверсберг, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
08.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й тур2 : 2Карлсруэ
03.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й турКарлсруэ2 : 2
26.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й турКарлсруэ4 : 1
11.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й тур2 : 2Карлсруэ
05.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й турКарлсруэ0 : 3
10.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й турЭльверсберг0 : 1
03.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й тур5 : 1Эльверсберг
25.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й турЭльверсберг4 : 1
10.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й тур1 : 2Эльверсберг
03.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й турЭльверсберг0 : 2

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