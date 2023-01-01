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Санкт-Паули - Веен 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
17 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур
Санкт-Паули
Веен

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Веен, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Веен
Висбаден
Главные тренеры
ГерманияМаркус Каучински
История личных встреч
28.06.2020Германия - Вторая Бундеслига34-й турВеен5 : 3Санкт-Паули
14.12.2019Германия - Вторая Бундеслига17-й турСанкт-Паули3 : 1Веен
17.08.2018Кубок Германии1-й раундВеен3 : 2 ДВСанкт-Паули
09.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й тур1 : 1Санкт-Паули
05.12.2023Кубок Германии1/8 финала1 : 4Санкт-Паули
01.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й турСанкт-Паули2 : 2
25.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й тур2 : 3Санкт-Паули
10.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й турСанкт-Паули0 : 0
08.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й турВеен1 : 3
02.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й тур3 : 2Веен
26.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й тур2 : 0Веен
12.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й турВеен2 : 1
03.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й тур1 : 3Веен

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