Санкт-Паули - Веен 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
17 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Веен, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Веен
Висбаден
Главные тренеры
|Маркус Каучински
История личных встреч
|28.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|5 : 3
|14.12.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|3 : 1
|17.08.2018
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 2 ДВ
|09.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 4
|01.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|10.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|08.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 3
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 3