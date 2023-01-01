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Бостон Брюинз - Нью-Йорк Рейнджерс 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
17 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Питер Макдугалл (Реджайна, Канада);
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1 США вр Джереми Свейман
35 Швеция вр Линус Улльмарк
12 США зщ Кевин Шаттенкирк
27 Швеция зщ Хампус Линдхольм
25 США зщ Брэндон Карло
48 США зщ Мэтт Грызлик
29 Канада зщ Паркер Уозерспун
6 США зщ Мэйсон Лорей
88 Чехия нп Давид Пастрняк
39 Канада нп Морган Гики
43 Канада нп Дэнтон Хайнен
74 Канада нп Джейк Дебраск
13 США нп Чарли Койл
63 Канада нп Брэд Маршан
70 Швеция нп Йеспер Боквист
11 США нп Трент Фредерик
21 США нп Джеймс ван Римсдайк
62 Швеция нп Оскар Стеен
19 США нп Джон Бичер
94 Чехия нп Якуб Лауко
31 Россия вр Игорь Шестёркин
32 США вр Джонатан Куик
23 США зщ Адам Фокс
55 США зщ Райан Линдгрен
8 США зщ Джейкоб Труба
56 Швеция зщ Эрик Густафссон
4 Канада зщ Брэйден Шнайдер
6 США зщ Зак Джонс
17 США нп Блейк Уилер
93 Швеция нп Мика Зибанеджад
20 США нп Крис Крайдер
13 Канада нп Алекси Лафреньер
16 США нп Винсент Трочек
10 Россия нп Артемий Панарин
22 США нп Джонни Бродзински
84 Швеция нп Адам Эдстрём
50 Канада нп Уилл Кайлли
71 США нп Тайлер Питлик
21 Канада нп Баркли Гудроу
26 США нп Джимми Веси
Главные тренеры
Канада Джим Монтгомери
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс7 : 4Бостон Брюинз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3Бостон Брюинз
25.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Бостон Брюинз3 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
04.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
20.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3Бостон Брюинз
04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 5Бостон Брюинз
06.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс4 : 5Бостон Брюинз
28.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Бостон Брюинз3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
23.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
16.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1 ББостон Брюинз
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ББостон Брюинз
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТБостон Брюинз
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 3
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 3
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 1
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 7
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Нью-Йорк Рейнджерс

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