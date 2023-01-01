Бостон Брюинз - Нью-Йорк Рейнджерс 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
17 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Питер Макдугалл (Реджайна, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
|1
|вр
|Джереми Свейман
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|12
|зщ
|Кевин Шаттенкирк
|27
|зщ
|Хампус Линдхольм
|25
|зщ
|Брэндон Карло
|48
|зщ
|Мэтт Грызлик
|29
|зщ
|Паркер Уозерспун
|6
|зщ
|Мэйсон Лорей
|88
|нп
|Давид Пастрняк
|39
|нп
|Морган Гики
|43
|нп
|Дэнтон Хайнен
|74
|нп
|Джейк Дебраск
|13
|нп
|Чарли Койл
|63
|нп
|Брэд Маршан
|70
|нп
|Йеспер Боквист
|11
|нп
|Трент Фредерик
|21
|нп
|Джеймс ван Римсдайк
|62
|нп
|Оскар Стеен
|19
|нп
|Джон Бичер
|94
|нп
|Якуб Лауко
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|32
|вр
|Джонатан Куик
|23
|зщ
|Адам Фокс
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|6
|зщ
|Зак Джонс
|17
|нп
|Блейк Уилер
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|20
|нп
|Крис Крайдер
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|16
|нп
|Винсент Трочек
|10
|нп
|Артемий Панарин
|22
|нп
|Джонни Бродзински
|84
|нп
|Адам Эдстрём
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|71
|нп
|Тайлер Питлик
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|26
|нп
|Джимми Веси
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|25.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 0
|04.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|20.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|04.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|06.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5
|28.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2 ОТ
|23.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|16.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2