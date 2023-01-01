Филадельфия Флайерз - Детройт Ред Уингз 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
17 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Детройт Ред Уингз
Детройт
|79
|вр
|Картер Харт
|33
|вр
|Самуэль Эрссон
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|8
|зщ
|Кэм Йорк
|26
|зщ
|Шон Уокер
|24
|зщ
|Ник Силер
|55
|зщ
|Расмус Ристолайнен
|5
|зщ
|Егор Замула
|11
|нп
|Трэвис Конечны
|14
|нп
|Шон Кутюрье
|71
|нп
|Тайсон Фёрстер
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
|21
|нп
|Скотт Лотон
|86
|нп
|Джоэль Фараби
|10
|нп
|Бобби Бринк
|48
|нп
|Морган Фрост
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
|19
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
|25
|нп
|Райан Пилинг
|44
|нп
|Николя Делорье
|34
|вр
|Алекс Лайон
|35
|вр
|Вилле Хуссо
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|96
|зщ
|Джейк Уолман
|46
|зщ
|Джефф Питри
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|2
|зщ
|Олли Мяяття
|41
|зщ
|Шейн Гостисбер
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|24
|нп
|Клим Костин
|88
|нп
|Патрик Кейн
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|90
|нп
|Джо Велено
|93
|нп
|Алекс Дебринкэт
|17
|нп
|Даниэль Спронг
|18
|нп
|Эндрю Копп
|14
|нп
|Робби Фаббри
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|21
|нп
|Остин Чарник
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|25.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|06.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|22.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|23.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|12.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|04.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|30.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|18.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|16.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ