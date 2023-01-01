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Филадельфия Флайерз - Детройт Ред Уингз 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
17 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада);
Филадельфия Флайерз
Детройт Ред Уингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Детройт Ред Уингз
Детройт
79 Канада вр Картер Харт
33 Швеция вр Самуэль Эрссон
6 Канада зщ Трэвис Санхайм
8 США зщ Кэм Йорк
26 Канада зщ Шон Уокер
24 США зщ Ник Силер
55 Финляндия зщ Расмус Ристолайнен
5 Россия зщ Егор Замула
11 Канада нп Трэвис Конечны
14 Канада нп Шон Кутюрье
71 Канада нп Тайсон Фёрстер
89 США нп Кэм Аткинсон
21 Канада нп Скотт Лотон
86 США нп Джоэль Фараби
10 США нп Бобби Бринк
48 Канада нп Морган Фрост
74 Канада нп Оуэн Типпетт
19 США нп Гарнет Хэтэуэй
25 США нп Райан Пилинг
44 Канада нп Николя Делорье
34 США вр Алекс Лайон
35 Финляндия вр Вилле Хуссо
53 Германия зщ Мориц Зайдер
96 Канада зщ Джейк Уолман
46 США зщ Джефф Питри
8 Канада зщ Бен Шьяро
2 Финляндия зщ Олли Мяяття
41 США зщ Шейн Гостисбер
37 США нп Джей Ти Комфер
24 Россия нп Клим Костин
88 США нп Патрик Кейн
27 Канада нп Майкл Расмуссен
23 Швеция нп Лукас Рэймонд
90 Канада нп Джо Велено
93 США нп Алекс Дебринкэт
17 Нидерланды нп Даниэль Спронг
18 США нп Эндрю Копп
14 Канада нп Робби Фаббри
36 США нп Кристиан Фишер
21 США нп Остин Чарник
Главные тренеры
США Джон Торторелла
США Дерек Лалонд
История личных встреч
25.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 0Детройт Ред Уингз
06.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 1Детройт Ред Уингз
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2Филадельфия Флайерз
23.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 3Филадельфия Флайерз
12.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 2Филадельфия Флайерз
10.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 6Детройт Ред Уингз
04.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 3Филадельфия Флайерз
30.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 1Детройт Ред Уингз
18.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 3Филадельфия Флайерз
16.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 5 ОТДетройт Ред Уингз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3 Б
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТФиладельфия Флайерз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Филадельфия Флайерз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Филадельфия Флайерз
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1 ОТ
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6Детройт Ред Уингз
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Детройт Ред Уингз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 5
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 6 ОТ

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