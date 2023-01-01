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Торонто Мэйпл Лифс - Питтсбург Пингвинз 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
17 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кендрик Николсон (Милвертон, Канада);
Торонто Мэйпл Лифс
Питтсбург Пингвинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
31 Канада вр Мартин Джонс
35 Россия вр Илья Самсонов
37 Швеция зщ Тимоти Лильегрен
78 Канада зщ Ти Джей Броди
44 Канада зщ Морган Райлли
22 США зщ Джейк Маккейб
25 Канада зщ Конор Тимминс
85 Швеция зщ Вильям Лагессон
23 США нп Мэтт Нис
88 Швеция нп Вильям Нюландер
34 США нп Остон Мэттьюс
16 Канада нп Митчелл Марнер
91 Канада нп Джон Таварес
59 Канада нп Тайлер Бертуцци
19 Швеция нп Калле Йернкрок
11 Канада нп Макс Доми
89 США нп Николас Робертсон
18 Канада нп Ноа Грегор
64 Чехия нп Давид Кемпф
74 Канада нп Бобби Макманн
35 Канада вр Тристан Джерри
39 США вр Алекс Неделькович
58 Канада зщ Крис Летанг
27 Канада зщ Райан Грейвз
65 Швеция зщ Эрик Карлссон
28 Швеция зщ Маркус Петтерссон
7 Канада зщ Джон Людвиг
73 Канада зщ Пьер-Оливье Жозеф
67 Швеция нп Рикард Ракелль
87 Канада нп Сидни Кросби
59 США нп Джейк Гюнцель
48 Финляндия нп Валттери Пуустинен
71 Россия нп Евгений Малкин
19 Канада нп Райлли Смит
10 США нп Дрю О'Коннор
20 Дания нп Ларс Эллер
63 Чехия нп Радим Зогорна
77 Канада нп Джефф Картер
44 США нп Джонатан Груден
43 Канада нп Дженсен Харкинс
Главные тренеры
Канада Шелдон Киф
США Майк Салливан
История личных встреч
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2Торонто Мэйпл Лифс
27.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
16.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 5Торонто Мэйпл Лифс
12.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Питтсбург Пингвинз
18.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 1Питтсбург Пингвинз
21.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс0 : 2Питтсбург Пингвинз
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз7 : 1Торонто Мэйпл Лифс
21.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 0Питтсбург Пингвинз
19.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 2Торонто Мэйпл Лифс
17.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 1Торонто Мэйпл Лифс
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 6 ОТ
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 7Торонто Мэйпл Лифс
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТТоронто Мэйпл Лифс
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 0
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Торонто Мэйпл Лифс
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 БПиттсбург Пингвинз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 2
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Питтсбург Пингвинз
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Питтсбург Пингвинз
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТПиттсбург Пингвинз

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