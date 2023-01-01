Торонто Мэйпл Лифс - Питтсбург Пингвинз 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
17 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кендрик Николсон (Милвертон, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
|31
|вр
|Мартин Джонс
|35
|вр
|Илья Самсонов
|37
|зщ
|Тимоти Лильегрен
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
|44
|зщ
|Морган Райлли
|22
|зщ
|Джейк Маккейб
|25
|зщ
|Конор Тимминс
|85
|зщ
|Вильям Лагессон
|23
|нп
|Мэтт Нис
|88
|нп
|Вильям Нюландер
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|16
|нп
|Митчелл Марнер
|91
|нп
|Джон Таварес
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|19
|нп
|Калле Йернкрок
|11
|нп
|Макс Доми
|89
|нп
|Николас Робертсон
|18
|нп
|Ноа Грегор
|64
|нп
|Давид Кемпф
|74
|нп
|Бобби Макманн
|35
|вр
|Тристан Джерри
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|58
|зщ
|Крис Летанг
|27
|зщ
|Райан Грейвз
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|7
|зщ
|Джон Людвиг
|73
|зщ
|Пьер-Оливье Жозеф
|67
|нп
|Рикард Ракелль
|87
|нп
|Сидни Кросби
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|48
|нп
|Валттери Пуустинен
|71
|нп
|Евгений Малкин
|19
|нп
|Райлли Смит
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
|20
|нп
|Ларс Эллер
|63
|нп
|Радим Зогорна
|77
|нп
|Джефф Картер
|44
|нп
|Джонатан Груден
|43
|нп
|Дженсен Харкинс
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Майк Салливан
История личных встреч
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|27.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|16.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|18.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|21.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|21.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|19.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ