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Виннипег Джетс - Колорадо Эвеланш 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
17 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Бландина (Сентенниал, США);
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Колорадо Эвеланш
Денвер
37 США вр Коннор Хеллебайк
39 Канада вр Лоран Броссуа
2 Канада зщ Дилан Демело
44 Канада зщ Джош Моррисси
4 США зщ Нил Пионк
5 Канада зщ Бренден Диллон
88 США зщ Нейт Шмидт
54 США зщ Дилан Сэмберг
13 Канада нп Габриэль Виларди
55 Канада нп Марк Шайфли
27 Дания нп Николай Элерс
9 США нп Алекс Иафалло
7 Россия нп Владислав Наместников
91 Канада нп Коул Перфетти
22 США нп Мэйсон Эпплтон
17 Канада нп Адам Лаури
62 Швейцария нп Нино Нидеррайтер
71 Швеция нп Аксель Юнссон-Фьелльбю
19 Швеция нп Давид Густафссон
36 Канада нп Морган Бэррон
50 Россия вр Иван Просветов
40 Россия вр Александр Георгиев
8 Канада зщ Кейл Макар
7 Канада зщ Девон Тэйвз
42 Канада зщ Джош Мэнсон
4 Канада зщ Боуэн Байрэм
70 США зщ Сэм Малински
3 США зщ Джек Джонсон
96 Финляндия нп Микко Рантанен
29 Канада нп Натан Маккиннон
13 Россия нп Валерий Ничушкин
25 Канада нп Логан О'Коннор
20 США нп Росс Колтон
28 США нп Майлз Вуд
94 Финляндия нп Йоэль Кивиранта
12 Канада нп Райан Джохансен
27 Канада нп Джонатан Друен
22 Швеция нп Фредрик Олофссон
59 США нп Бен Майерс
11 Канада нп Эндрю Кольяно
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
Канада Джаред Беднар
История личных встреч
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 4Виннипег Джетс
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Виннипег Джетс
25.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 5Колорадо Эвеланш
30.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 0Колорадо Эвеланш
20.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4 ОТВиннипег Джетс
25.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 1Колорадо Эвеланш
09.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 5 ОТКолорадо Эвеланш
26.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 3Виннипег Джетс
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш7 : 1Виннипег Джетс
01.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 7Виннипег Джетс
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Виннипег Джетс
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Виннипег Джетс
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Виннипег Джетс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 4Виннипег Джетс
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 1
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 1
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 5
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 5
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 4Виннипег Джетс
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 2

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