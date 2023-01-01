Виннипег Джетс - Колорадо Эвеланш 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
17 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Бландина (Сентенниал, США);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Колорадо Эвеланш
Денвер
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|2
|зщ
|Дилан Демело
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|4
|зщ
|Нил Пионк
|5
|зщ
|Бренден Диллон
|88
|зщ
|Нейт Шмидт
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
|13
|нп
|Габриэль Виларди
|55
|нп
|Марк Шайфли
|27
|нп
|Николай Элерс
|9
|нп
|Алекс Иафалло
|7
|нп
|Владислав Наместников
|91
|нп
|Коул Перфетти
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|17
|нп
|Адам Лаури
|62
|нп
|Нино Нидеррайтер
|71
|нп
|Аксель Юнссон-Фьелльбю
|19
|нп
|Давид Густафссон
|36
|нп
|Морган Бэррон
|50
|вр
|Иван Просветов
|40
|вр
|Александр Георгиев
|8
|зщ
|Кейл Макар
|7
|зщ
|Девон Тэйвз
|42
|зщ
|Джош Мэнсон
|4
|зщ
|Боуэн Байрэм
|70
|зщ
|Сэм Малински
|3
|зщ
|Джек Джонсон
|96
|нп
|Микко Рантанен
|29
|нп
|Натан Маккиннон
|13
|нп
|Валерий Ничушкин
|25
|нп
|Логан О'Коннор
|20
|нп
|Росс Колтон
|28
|нп
|Майлз Вуд
|94
|нп
|Йоэль Кивиранта
|12
|нп
|Райан Джохансен
|27
|нп
|Джонатан Друен
|22
|нп
|Фредрик Олофссон
|59
|нп
|Бен Майерс
|11
|нп
|Эндрю Кольяно
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Джаред Беднар
История личных встреч
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|25.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|30.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|20.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|09.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|26.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|07.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|01.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2