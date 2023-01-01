Коламбус Блю Джекетс - Нью-Джерси Дэвилз 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
17 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Руни (Бостон, США)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
|90
|вр
|Элвис Мерзликин
|40
|вр
|Даниил Тарасов
|77
|зщ
|Ник Бланкенбург
|8
|зщ
|Зак Веренски
|55
|зщ
|Давид Иржичек
|9
|зщ
|Иван Проворов
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|22
|зщ
|Джейк Бин
|4
|нп
|Коул Силлинджер
|11
|нп
|Адам Фантилли
|17
|нп
|Джастин Дэнфорт
|13
|нп
|Джонни Годро
|59
|нп
|Егор Чинахов
|10
|нп
|Дмитрий Воронков
|86
|нп
|Кирилл Марченко
|91
|нп
|Кент Джонсон
|52
|нп
|Эмиль Бемстрём
|24
|нп
|Мэтью Оливье
|7
|нп
|Шон Курали
|42
|нп
|Александр Тексье
|41
|вр
|Витек Ванечек
|40
|вр
|Акира Шмид
|17
|зщ
|Шимон Немец
|71
|зщ
|Йонас Зигенталер
|6
|зщ
|Джон Марино
|88
|зщ
|Кевин Баль
|24
|зщ
|Колин Миллер
|43
|зщ
|Люк Хьюз
|63
|нп
|Йеспер Братт
|86
|нп
|Джек Хьюз
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
|28
|нп
|Тимо Майер
|13
|нп
|Нико Хишир
|18
|нп
|Ондржей Палат
|10
|нп
|Александер Хольц
|91
|нп
|Доусон Мерсер
|56
|нп
|Эрик Хаула
|14
|нп
|Натан Бастиан
|20
|нп
|Майкл Маклауд
|42
|нп
|Кёртис Лазар
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Линди Рафф
История личных встреч
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|15.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|30.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|02.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|09.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|07.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|01.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|17.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|19.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6