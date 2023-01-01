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Коламбус Блю Джекетс - Нью-Джерси Дэвилз 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
17 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Руни (Бостон, США)
Коламбус Блю Джекетс
Нью-Джерси Дэвилз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
90 Латвия вр Элвис Мерзликин
40 Россия вр Даниил Тарасов
77 США зщ Ник Бланкенбург
8 США зщ Зак Веренски
55 Чехия зщ Давид Иржичек
9 Россия зщ Иван Проворов
44 Канада зщ Эрик Гудбрансон
22 Канада зщ Джейк Бин
4 Канада нп Коул Силлинджер
11 Канада нп Адам Фантилли
17 Канада нп Джастин Дэнфорт
13 США нп Джонни Годро
59 Россия нп Егор Чинахов
10 Россия нп Дмитрий Воронков
86 Россия нп Кирилл Марченко
91 Канада нп Кент Джонсон
52 Швеция нп Эмиль Бемстрём
24 Канада нп Мэтью Оливье
7 США нп Шон Курали
42 Франция нп Александр Тексье
41 Чехия вр Витек Ванечек
40 Швейцария вр Акира Шмид
17 Словакия зщ Шимон Немец
71 Швейцария зщ Йонас Зигенталер
6 США зщ Джон Марино
88 Канада зщ Кевин Баль
24 Канада зщ Колин Миллер
43 США зщ Люк Хьюз
63 Швеция нп Йеспер Братт
86 США нп Джек Хьюз
73 Канада нп Тайлер Тоффоли
28 Швейцария нп Тимо Майер
13 Швейцария нп Нико Хишир
18 Чехия нп Ондржей Палат
10 Швеция нп Александер Хольц
91 Канада нп Доусон Мерсер
56 Финляндия нп Эрик Хаула
14 Канада нп Натан Бастиан
20 Канада нп Майкл Маклауд
42 Канада нп Кёртис Лазар
Главные тренеры
Канада Паскаль Венсан
Канада Линди Рафф
История личных встреч
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2Коламбус Блю Джекетс
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз8 : 1Коламбус Блю Джекетс
15.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3Нью-Джерси Дэвилз
30.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз7 : 1Коламбус Блю Джекетс
02.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3Нью-Джерси Дэвилз
09.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3Нью-Джерси Дэвилз
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 1Коламбус Блю Джекетс
01.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4 БКоламбус Блю Джекетс
17.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3 БКоламбус Блю Джекетс
19.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 0Нью-Джерси Дэвилз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 ОТКоламбус Блю Джекетс
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 5
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 3Коламбус Блю Джекетс
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 4 ОТ
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 1 ОТ
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Нью-Джерси Дэвилз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нью-Джерси Дэвилз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Нью-Джерси Дэвилз
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6Нью-Джерси Дэвилз

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