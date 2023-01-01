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Аризона Койотс - Баффало Сэйбрз 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
17 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);
Аризона Койотс
Баффало Сэйбрз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
США Дон Гранато
История личных встреч
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 2Аризона Койотс
18.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Баффало Сэйбрз
09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 4Аризона Койотс
30.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 3Баффало Сэйбрз
16.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 1 БАризона Койотс
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 2Баффало Сэйбрз
29.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 БАризона Койотс
14.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 1Аризона Койотс
14.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс0 : 3Баффало Сэйбрз
22.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 4Аризона Койотс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 0
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Аризона Койотс
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 2Аризона Койотс
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Аризона Койотс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Баффало Сэйбрз
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Баффало Сэйбрз
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 2Аризона Койотс
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 Б
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Баффало Сэйбрз

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