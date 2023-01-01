Аризона Койотс - Баффало Сэйбрз 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
17 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Дон Гранато
История личных встреч
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|18.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|09.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|30.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|16.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|14.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|14.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|22.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3