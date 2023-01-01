Нэшвилл Предаторз - Вашингтон Кэпиталз 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
17 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
|74
|вр
|Юусе Сарос
|32
|вр
|Кевин Ланкинен
|59
|зщ
|Роман Йози
|27
|зщ
|Райан Макдона
|45
|зщ
|Александр Каррье
|3
|зщ
|Жереми Лозон
|2
|зщ
|Люк Шенн
|22
|зщ
|Тайсон Бэрри
|14
|нп
|Густав Нюквист
|90
|нп
|Райан О'Райлли
|9
|нп
|Филип Форсберг
|77
|нп
|Люк Евангелиста
|82
|нп
|Томми Новак
|75
|нп
|Юусо Пярссинен
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
|8
|нп
|Коди Гласс
|13
|нп
|Яков Тренин
|26
|нп
|Филип Томасино
|47
|нп
|Майкл Маккэррон
|36
|нп
|Коул Смит
|79
|вр
|Чарли Линдгрен
|35
|вр
|Дарси Кемпер
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|42
|зщ
|Мартин Фехервари
|3
|зщ
|Ник Дженсен
|6
|зщ
|Джоэль Эдмундсон
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|38
|зщ
|Расмус Сандин
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|43
|нп
|Том Уилсон
|17
|нп
|Дилан Строум
|8
|нп
|Александр Овечкин
|39
|нп
|Энтони Манта
|24
|нп
|Коннор Макмайкл
|21
|нп
|Алексей Протас
|77
|нп
|Ти Джей Оши
|91
|нп
|Джо Снивли
|96
|нп
|Николя Обе-Кюбель
|26
|нп
|Ник Дауд
|47
|нп
|Бек Маленстин
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|07.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|30.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|16.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|30.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|30.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|11.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|16.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|31.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|06.04.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|15.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
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