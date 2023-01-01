Нэшвилл Предаторз - Вашингтон Кэпиталз 17 Декабря прямая трансляция

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Когда же Александр Овечкин забьёт? Так давно не было его голов, что в Америке уже даже начали рассуждать на тему, а не заглохнет ли великая погоня за рекордом Гретцки, когда цель уже так близко?Лучший снайпер современности не может забить уже 11 матчей подряд У Овечкина худший кризис за всю карьеру в НХЛ! Его даже не выпустили на буллиты 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.