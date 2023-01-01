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Нэшвилл Предаторз - Вашингтон Кэпиталз 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
17 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
Нэшвилл Предаторз
Вашингтон Кэпиталз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
74 Финляндия вр Юусе Сарос
32 Финляндия вр Кевин Ланкинен
59 Швейцария зщ Роман Йози
27 США зщ Райан Макдона
45 Канада зщ Александр Каррье
3 Канада зщ Жереми Лозон
2 Канада зщ Люк Шенн
22 Канада зщ Тайсон Бэрри
14 Швеция нп Густав Нюквист
90 Канада нп Райан О'Райлли
9 Швеция нп Филип Форсберг
77 Канада нп Люк Евангелиста
82 США нп Томми Новак
75 Финляндия нп Юусо Пярссинен
10 Канада нп Колтон Сиссонс
8 Канада нп Коди Гласс
13 Россия нп Яков Тренин
26 Канада нп Филип Томасино
47 США нп Майкл Маккэррон
36 США нп Коул Смит
79 США вр Чарли Линдгрен
35 Канада вр Дарси Кемпер
74 США зщ Джон Карлсон
42 Словакия зщ Мартин Фехервари
3 США зщ Ник Дженсен
6 Канада зщ Джоэль Эдмундсон
57 США зщ Тревор ван Римсдайк
38 Швеция зщ Расмус Сандин
92 Россия нп Евгений Кузнецов
43 Канада нп Том Уилсон
17 Канада нп Дилан Строум
8 Россия нп Александр Овечкин
39 Канада нп Энтони Манта
24 Канада нп Коннор Макмайкл
21 Беларусь нп Алексей Протас
77 США нп Ти Джей Оши
91 США нп Джо Снивли
96 Канада нп Николя Обе-Кюбель
26 США нп Ник Дауд
47 Канада нп Бек Маленстин
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
Канада Спенсер Карбери
История личных встреч
07.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3Нэшвилл Предаторз
30.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз0 : 3Вашингтон Кэпиталз
16.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 4Вашингтон Кэпиталз
30.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 3Нэшвилл Предаторз
30.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 5Нэшвилл Предаторз
11.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 5Вашингтон Кэпиталз
16.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз7 : 2Вашингтон Кэпиталз
31.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 6Нэшвилл Предаторз
06.04.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4Нэшвилл Предаторз
15.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 3Вашингтон Кэпиталз
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 ОТНэшвилл Предаторз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 ОТ
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Нэшвилл Предаторз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Нэшвилл Предаторз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 1
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БВашингтон Кэпиталз
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Вашингтон Кэпиталз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 0
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 5 Б
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 0Вашингтон Кэпиталз
Текстовая трансляция
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Когда же Александр Овечкин забьёт? Так давно не было его голов, что в Америке уже даже начали рассуждать на тему, а не заглохнет ли великая погоня за рекордом Гретцки, когда цель уже так близко?Лучший снайпер современности не может забить уже 11 матчей подряд У Овечкина худший кризис за всю карьеру в НХЛ! Его даже не выпустили на буллиты 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.

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