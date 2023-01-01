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Эдмонтон Ойлерз - Флорида Пантерз 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
17 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Флорида Пантерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Флорида Пантерз, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
Канада Крис Ноблох
Канада Пол Морис
История личных встреч
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 3Эдмонтон Ойлерз
29.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТФлорида Пантерз
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Эдмонтон Ойлерз
26.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4Эдмонтон Ойлерз
21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз0 : 6Флорида Пантерз
16.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 4Эдмонтон Ойлерз
27.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 6Флорида Пантерз
11.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 БФлорида Пантерз
09.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 1Эдмонтон Ойлерз
17.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Эдмонтон Ойлерз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 7
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 1
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Флорида Пантерз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Флорида Пантерз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Флорида Пантерз
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4

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