Эдмонтон Ойлерз - Флорида Пантерз 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
17 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Флорида Пантерз, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Крис Ноблох
|Пол Морис
История личных встреч
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|29.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|13.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|26.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|21.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|16.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|27.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|11.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|09.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|17.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4