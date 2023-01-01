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Сиэтл Кракен - Лос-Анджелес Кингз 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
17 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Лос-Анджелес Кингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
Канада Дэйв Хэкстол
Канада Тодд Маклеллан
История личных встреч
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 3Лос-Анджелес Кингз
30.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз8 : 9 ОТСиэтл Кракен
20.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
14.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 4Сиэтл Кракен
28.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 5Лос-Анджелес Кингз
29.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 6Сиэтл Кракен
27.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 2Сиэтл Кракен
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 3Лос-Анджелес Кингз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен7 : 1
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 0
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 3
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 4 ОТ
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 2
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 5
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Лос-Анджелес Кингз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Лос-Анджелес Кингз
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТЛос-Анджелес Кингз

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