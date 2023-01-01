Сент-Луис Блюз - Даллас Старз 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
17 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Даллас Старз, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Даллас Старз
Даллас
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|30
|вр
|Джоэль Хофер
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
|4
|зщ
|Ник Ледди
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|47
|зщ
|Тори Крюг
|75
|зщ
|Тайлер Такер
|6
|зщ
|Марко Сканделла
|25
|нп
|Джордан Кайру
|18
|нп
|Роберт Томас
|89
|нп
|Павел Бучневич
|42
|нп
|Каспери Капанен
|10
|нп
|Брэйден Шенн
|20
|нп
|Брэндон Саад
|63
|нп
|Джейк Нейборс
|12
|нп
|Кевин Хейз
|13
|нп
|Алексей Торопченко
|56
|нп
|Хью Макгинг
|70
|нп
|Оскар Сундквист
|28
|нп
|Маккензи Макикерн
|41
|вр
|Скотт Уэджвуд
|4
|зщ
|Миро Хейсканен
|20
|зщ
|Райан Сутер
|2
|зщ
|Яни Хаканпяя
|23
|зщ
|Эса Линделль
|44
|зщ
|Джоэль Хэнли
|55
|зщ
|Томас Харли
|16
|нп
|Джо Павелски
|24
|нп
|Роопе Хинц
|21
|нп
|Джейсон Робертсон
|91
|нп
|Тайлер Сегин
|95
|нп
|Мэтт Дюшейн
|27
|нп
|Мэйсон Марчмент
|63
|нп
|Евгений Дадонов
|53
|нп
|Уайатт Джонстон
|14
|нп
|Джейми Бенн
|15
|нп
|Крэйг Смит
|12
|нп
|Радек Факса
|18
|нп
|Сэм Стил
Главные тренеры
|Дрю Баннистер (и.о.)
|Питер Дебур
История личных встреч
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 4
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 ОТ
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|13.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|29.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|02.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 5
|27.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 4
|09.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|18.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4