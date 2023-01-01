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Сент-Луис Блюз - Даллас Старз 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
17 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада);
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Даллас Старз, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Даллас Старз
Даллас
50 Канада вр Джордан Биннингтон
30 Канада вр Джоэль Хофер
55 Канада зщ Колтон Парэйко
4 США зщ Ник Ледди
72 США зщ Джастин Фолк
47 США зщ Тори Крюг
75 Канада зщ Тайлер Такер
6 Канада зщ Марко Сканделла
25 Канада нп Джордан Кайру
18 Канада нп Роберт Томас
89 Россия нп Павел Бучневич
42 Финляндия нп Каспери Капанен
10 Канада нп Брэйден Шенн
20 США нп Брэндон Саад
63 Канада нп Джейк Нейборс
12 США нп Кевин Хейз
13 Россия нп Алексей Торопченко
56 США нп Хью Макгинг
70 Швеция нп Оскар Сундквист
28 США нп Маккензи Макикерн
41 Канада вр Скотт Уэджвуд
4 Финляндия зщ Миро Хейсканен
20 США зщ Райан Сутер
2 Финляндия зщ Яни Хаканпяя
23 Финляндия зщ Эса Линделль
44 Канада зщ Джоэль Хэнли
55 Канада зщ Томас Харли
16 США нп Джо Павелски
24 Финляндия нп Роопе Хинц
21 США нп Джейсон Робертсон
91 Канада нп Тайлер Сегин
95 Канада нп Мэтт Дюшейн
27 Канада нп Мэйсон Марчмент
63 Россия нп Евгений Дадонов
53 Канада нп Уайатт Джонстон
14 Канада нп Джейми Бенн
15 США нп Крэйг Смит
12 Чехия нп Радек Факса
18 Канада нп Сэм Стил
Главные тренеры
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
Канада Питер Дебур
История личных встреч
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 1 БСент-Луис Блюз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз0 : 4Сент-Луис Блюз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз3 : 4 ОТДаллас Старз
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 0Сент-Луис Блюз
13.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 5Даллас Старз
29.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 4Даллас Старз
02.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз2 : 5Даллас Старз
27.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз0 : 4Сент-Луис Блюз
09.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1Даллас Старз
18.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 1Даллас Старз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 6
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сент-Луис Блюз
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Сент-Луис Блюз
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 6
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 4
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 3
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 6
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 БДаллас Старз
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Даллас Старз

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