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Чикаго Блэкхоукс - Ванкувер Кэнакс 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
17 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Ванкувер Кэнакс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
Канада Люк Ричардсон
Канада Рик Токкет
История личных встреч
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 0Чикаго Блэкхоукс
27.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4Ванкувер Кэнакс
25.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 2Чикаго Блэкхоукс
01.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 3Ванкувер Кэнакс
22.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс0 : 1Чикаго Блэкхоукс
22.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 4Ванкувер Кэнакс
13.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 0Чикаго Блэкхоукс
03.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс7 : 5Чикаго Блэкхоукс
08.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 2Ванкувер Кэнакс
19.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТВанкувер Кэнакс
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 1Чикаго Блэкхоукс
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Чикаго Блэкхоукс
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 0
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 0
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 1
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 3
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 0
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 6

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