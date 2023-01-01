Чикаго Блэкхоукс - Ванкувер Кэнакс 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
17 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
|Люк Ричардсон
|Рик Токкет
История личных встреч
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|27.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|25.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|01.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|22.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|22.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|13.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|03.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 5
|08.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|19.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6