Калгари Флэймз - Тампа-Бэй Лайтнинг 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
17 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Джон Купер
История личных встреч
|21.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|18.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|07.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|13.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|21.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|02.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|12.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|24.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1