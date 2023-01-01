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Калгари Флэймз - Тампа-Бэй Лайтнинг 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
17 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Тампа-Бэй Лайтнинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
Канада Райан Хаска
Канада Джон Купер
История личных встреч
21.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
18.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Калгари Флэймз
11.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Калгари Флэймз
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3Калгари Флэймз
13.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 3Калгари Флэймз
21.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 5 БТампа-Бэй Лайтнинг
02.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
12.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 5Калгари Флэймз
24.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3Калгари Флэймз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БКалгари Флэймз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТКалгари Флэймз
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5Калгари Флэймз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 4
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1

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