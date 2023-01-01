Жирона - Алавес 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
18 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Алавес, которое состоится 18 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Алавес
Витория
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|20
|зщ
|Ян Коуту
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|9
|нп
|Артём Довбик
|16
|нп
|Савио
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|16
|зщ
|Рафа Марин
|3
|зщ
|Рубен Дуарте
|27
|зщ
|Хавьер Лопес
|10
|пз
|Янис Хаджи
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|21
|нп
|Абдеррахман Реббах
|11
|нп
|Луис Риоха
|32
|нп
|Саму Омородион
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|12.01.2019
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|05.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 1
|31.10.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 2
|19.04.2018
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 2
|04.12.2017
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 3
|16.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|1 : 0
|14.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 13-й тур
|1 : 0
|20.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|0 : 3
|20.12.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|2 : 2
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 4
|07.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 5
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|27.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 1
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
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«Жирона» вот уже несколько лет входит в холдинг «Манчестер Сити» City Football Group, что даёт ей массу плюшек: лекции для тренеров от Пепа Гвардиолы, аренды игроков и другое.Почти к середине чемпионата это главный каталонский клуб Испанию разрывает дерзкий выскочка. Пять звёзд «Жироны», за которыми придут топ-клубы 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Жирона» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.