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Жирона - Алавес 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
18 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Жирона
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Алавес, которое состоится 18 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Алавес
Витория
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
20 Бразилия зщ Ян Коуту
25 Испания зщ Эрик Гарсия
5 Испания зщ Давид Лопес
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
23 Испания пз Иван Мартин
14 Испания пз Алеш Гарсия
9 Украина нп Артём Довбик
16 Бразилия нп Савио
8 Украина нп Виктор Цыганков
1 Испания вр Антонио Сивера
2 Испания зщ Андони Горосабель
16 Испания зщ Рафа Марин
3 Испания зщ Рубен Дуарте
27 Испания зщ Хавьер Лопес
10 Румыния пз Янис Хаджи
8 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Хон Альдалур
21 Алжир нп Абдеррахман Реббах
11 Испания нп Луис Риоха
32 Испания нп Саму Омородион
Главные тренеры
Испания Анхель Мичел
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
18.05.2019 Испания - Примера 38-й тур Алавес2 : 1Жирона
12.01.2019 Испания - Примера 19-й тур Жирона1 : 1Алавес
05.12.2018 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Жирона2 : 1Алавес
31.10.2018 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Алавес2 : 2Жирона
19.04.2018 Испания - Примера 33-й тур Алавес1 : 2Жирона
04.12.2017 Испания - Примера 14-й тур Жирона2 : 3Алавес
16.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 34-й тур Жирона1 : 0Алавес
14.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 13-й тур Алавес1 : 0Жирона
20.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Алавес0 : 3Жирона
20.12.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 18-й тур Жирона2 : 2Алавес
10.12.2023 Испания - Примера 16-й тур 2 : 4Жирона
07.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 2 : 5Жирона
02.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Жирона2 : 1
27.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Жирона1 : 1
11.11.2023 Испания - Примера 13-й тур 1 : 2Жирона
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Алавес0 : 1
06.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 0 : 1Алавес
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур 0 : 0Алавес
24.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Алавес3 : 1
12.11.2023 Испания - Примера 13-й тур 2 : 1Алавес
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«Жирона» вот уже несколько лет входит в холдинг «Манчестер Сити» City Football Group, что даёт ей массу плюшек: лекции для тренеров от Пепа Гвардиолы, аренды игроков и другое.Почти к середине чемпионата это главный каталонский клуб Испанию разрывает дерзкий выскочка. Пять звёзд «Жироны», за которыми придут топ-клубы 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Жирона» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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