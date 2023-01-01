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Аталанта - Салернитана 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
18 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Аталанта
Салернитана

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Салернитана, которое состоится 18 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Салернитана
Салерно
1 Аргентина вр Хуан Муссо
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
19 Албания зщ Берат Джимсити
77 Италия зщ Давиде Дзаппакоста
22 Италия зщ Маттео Руджери
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
8 Хорватия пз Марио Пашалич
7 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
11 Нигерия нп Адемола Лукман
56 Франция вр Бенуа Костиль
66 Италия зщ Маттео Ловато
23 Словакия зщ Норберт Дьёмбер
98 Италия зщ Лоренцо Пирола
30 Италия зщ Паскуале Маццокки
3 Хорватия зщ Домагой Брадарич
87 Италия пз Антонио Кандрева
99 Польша пз Матеуш Ленговски
18 Мали пз Лассана Кулибали
22 Нигерия нп Чуквубуйкем Иквууэмеси
10 Сенегал нп Булайе Диа
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Португалия Паулу Соуза
История личных встреч
13.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Салернитана1 : 0Аталанта
15.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 18-й тур Аталанта8 : 2Салернитана
02.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Аталанта1 : 1Салернитана
18.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Салернитана0 : 1Аталанта
14.12.2023 Лига Европы Группа D. 6-й тур 0 : 4Аталанта
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Аталанта3 : 2
04.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 3 : 0Аталанта
30.11.2023 Лига Европы Группа D. 5-й тур Аталанта1 : 1
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Аталанта1 : 2
10.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Салернитана1 : 2
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 3 : 0Салернитана
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Салернитана2 : 1
10.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 2 : 2Салернитана
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Салернитана0 : 2

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