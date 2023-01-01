Аталанта - Салернитана 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
18 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Салернитана, которое состоится 18 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Салернитана
Салерно
|1
|вр
|Хуан Муссо
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|56
|вр
|Бенуа Костиль
|66
|зщ
|Маттео Ловато
|23
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|99
|пз
|Матеуш Ленговски
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|22
|нп
|Чуквубуйкем Иквууэмеси
|10
|нп
|Булайе Диа
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Паулу Соуза
История личных встреч
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|1 : 0
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|8 : 2
|02.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|18.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа D. 6-й тур
|0 : 4
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|04.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 2