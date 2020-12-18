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Спортинг - Порту 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
18 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Спортинг
Порту

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Порту, которое состоится 18 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Порту
Порту
1 Испания вр Антонио Адан
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
4 Уругвай зщ Себастьян Коатес
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
47 Португалия пз Рикарду Эсгаю
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
11 Португалия пз Нуну Сантуш
8 Португалия нп Педру Гонсалвеш
10 Англия нп Маркус Эдвардс
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
99 Португалия вр Диогу Кошта
15 Мексика зщ Хорхе Санчес
3 Португалия зщ Пепе
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
11 Бразилия зщ Пепе
2 Португалия зщ Фабиу Кардозу
22 Аргентина пз Алан Варела
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
13 Бразилия пз Вендерсон Галено
30 Бразилия нп Эванилсон
9 Иран нп Мехди Тареми
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
12.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Спортинг1 : 2Порту
28.01.2023 Португалия - Кубок лиги Финал Спортинг0 : 2Порту
20.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Порту3 : 0Спортинг
21.04.2022 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту1 : 0Спортинг
02.03.2022 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Спортинг1 : 2Порту
11.02.2022 Португалия - Примейра 22-й тур Порту2 : 2Спортинг
11.09.2021 Португалия - Примейра 5-й тур Спортинг1 : 1Порту
27.02.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Порту0 : 0Спортинг
19.01.2021 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Спортинг2 : 1Порту
17.10.2020 Португалия - Примейра 4-й тур Спортинг2 : 2Порту
14.12.2023 Лига Европы Группа D. 6-й тур Спортинг3 : 0
09.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур 3 : 2Спортинг
04.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Спортинг3 : 1
30.11.2023 Лига Европы Группа D. 5-й тур 1 : 1Спортинг
26.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Спортинг8 : 0
13.12.2023 Лига чемпионов Группа H. 6-й тур Порту5 : 3
09.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Порту3 : 1
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 0 : 3Порту
28.11.2023 Лига чемпионов Группа H. 5-й тур 2 : 1Порту
24.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Порту4 : 0

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