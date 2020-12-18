Спортинг - Порту 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
18 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Порту, которое состоится 18 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Порту
Порту
|1
|вр
|Антонио Адан
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|47
|пз
|Рикарду Эсгаю
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|99
|вр
|Диогу Кошта
|15
|зщ
|Хорхе Санчес
|3
|зщ
|Пепе
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|11
|зщ
|Пепе
|2
|зщ
|Фабиу Кардозу
|22
|пз
|Алан Варела
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|30
|нп
|Эванилсон
|9
|нп
|Мехди Тареми
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|12.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|28.01.2023
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 2
|20.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|3 : 0
|21.04.2022
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|02.03.2022
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|11.02.2022
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|11.09.2021
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|27.02.2021
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|19.01.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|17.10.2020
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|2 : 2
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа D. 6-й тур
|3 : 0
|09.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 2
|04.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|8 : 0
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 6-й тур
|5 : 3
|09.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 3
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|2 : 1
|24.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 0