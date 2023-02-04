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Флуминенсе - Аль-Ахли 18 Декабря прямая трансляция

18 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира - 2023, 1/2 финала
Флуминенсе
Аль-Ахли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флуминенсе - Аль-Ахли, которое состоится 18 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира - 2023, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Аль-Ахли
Каир, Египет
Главные тренеры
Бразилия Фернандо Динис
Швейцария Марсель Коллер
История личных встреч
07.12.2023 Бразилия - Серия А 38-й тур Флуминенсе2 : 3
03.12.2023 Бразилия - Серия А 37-й тур 1 : 0Флуминенсе
30.11.2023 Бразилия - Серия А 36-й тур 0 : 3Флуминенсе
26.11.2023 Бразилия - Серия А 35-й тур Флуминенсе2 : 1
23.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур Флуминенсе1 : 0
15.12.2023 Клубный чемпионат мира - 2023 2-й раунд Аль-Ахли3 : 1
11.02.2023 Клубный чемпионат мира - 2022 За 3-е место Аль-Ахли2 : 4
08.02.2023 Клубный чемпионат мира - 2022 1/2 финала Аль-Ахли1 : 4
04.02.2023 Клубный чемпионат мира - 2022 2-й раунд 0 : 1Аль-Ахли
01.02.2023 Клубный чемпионат мира - 2022 1-й раунд Аль-Ахли3 : 0

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