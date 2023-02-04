Флуминенсе - Аль-Ахли 18 Декабря прямая трансляция
18 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира - 2023, 1/2 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флуминенсе - Аль-Ахли, которое состоится 18 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира - 2023, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Аль-Ахли
Каир, Египет
Главные тренеры
|Фернандо Динис
|Марсель Коллер
История личных встреч
|07.12.2023
|Бразилия - Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|03.12.2023
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|30.11.2023
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|0 : 3
|26.11.2023
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|23.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|15.12.2023
|Клубный чемпионат мира - 2023
|2-й раунд
|3 : 1
|11.02.2023
|Клубный чемпионат мира - 2022
|За 3-е место
|2 : 4
|08.02.2023
|Клубный чемпионат мира - 2022
|1/2 финала
|1 : 4
|04.02.2023
|Клубный чемпионат мира - 2022
|2-й раунд
|0 : 1
|01.02.2023
|Клубный чемпионат мира - 2022
|1-й раунд
|3 : 0