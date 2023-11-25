Бирмингем Сити - Лестер Сити 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
18 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Лестер Сити, которое состоится 18 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
|04.03.2020
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 1
|08.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 0
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 1
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|3 : 2
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|4 : 0
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0