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Бирмингем Сити - Лестер Сити 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
18 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур
Бирмингем Сити
Лестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Лестер Сити, которое состоится 18 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
04.03.2020 Кубок Англии 1/8 финала Лестер Сити1 : 0Бирмингем Сити
13.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур 0 : 1Бирмингем Сити
08.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур 2 : 0Бирмингем Сити
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Бирмингем Сити0 : 0
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 4 : 2Бирмингем Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Бирмингем Сити2 : 1
13.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Лестер Сити3 : 2
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Лестер Сити4 : 0
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур 1 : 2Лестер Сити
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 1 : 1Лестер Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Лестер Сити2 : 0

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