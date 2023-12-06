Каролина Харрикейнз - Вашингтон Кэпиталз 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
18 Декабря 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Стив Козари (Пентиктон, Канада);
2-й период, 28'
1 : 0
- 28'1:0
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 18 Декабря 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
|52
|вр
|Пётр Кочетков
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
|22
|зщ
|Бретт Песке
|76
|зщ
|Брэди Шей
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
|77
|зщ
|Тони Деанджело
|24
|нп
|Сет Джарвис
|20
|нп
|Себастьян Ахо
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
|88
|нп
|Мартин Нечас
|18
|нп
|Джек Друри
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
|71
|нп
|Йеспер Фаст
|11
|нп
|Джордан Стаал
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|58
|нп
|Майкл Бантинг
|60
|Yaniv Perets
|79
|вр
|Чарли Линдгрен
|35
|вр
|Дарси Кемпер
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|42
|зщ
|Мартин Фехервари
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|38
|зщ
|Расмус Сандин
|3
|зщ
|Ник Дженсен
|6
|зщ
|Джоэль Эдмундсон
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|43
|нп
|Том Уилсон
|17
|нп
|Дилан Строум
|8
|нп
|Александр Овечкин
|39
|нп
|Энтони Манта
|24
|нп
|Коннор Макмайкл
|21
|нп
|Алексей Протас
|91
|нп
|Джо Снивли
|96
|нп
|Николя Обе-Кюбель
|26
|нп
|Ник Дауд
|47
|нп
|Бек Маленстин
|45
|нп
|Мэттью Филлипс
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|19.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|01.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|19.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|04.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|28.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|29.07.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|14.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|04.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|31
|14
|2
|4
|1
|4
|6
|107-78
|45
|72.6
|2
|Ванкувер Кэнакс
|32
|20
|1
|0
|1
|1
|9
|120-79
|44
|68.8
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|29
|17
|3
|1
|1
|0
|7
|96-80
|43
|74.1
|4
|Бостон Брюинз
|29
|15
|2
|2
|0
|5
|5
|94-73
|43
|74.1
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|27
|15
|1
|1
|2
|2
|6
|97-67
|38
|70.4
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|28
|9
|3
|4
|1
|5
|6
|106-90
|38
|67.9
|7
|Виннипег Джетс
|29
|16
|2
|0
|1
|1
|9
|97-76
|38
|65.5
|8
|Даллас Старз
|29
|13
|2
|2
|1
|3
|8
|103-92
|38
|65.5
|9
|Колорадо Эвеланш
|30
|17
|0
|1
|1
|1
|10
|107-94
|38
|63.3
|10
|Флорида Пантерз
|30
|16
|2
|0
|1
|1
|10
|90-78
|38
|63.3
|11
|Филадельфия Флайерз
|30
|12
|2
|3
|0
|3
|10
|90-79
|37
|61.7
|12
|Нью-Йорк Айлендерс
|30
|10
|3
|1
|3
|5
|8
|94-100
|36
|60.0
|13
|Нэшвилл Предаторз
|31
|13
|4
|1
|0
|0
|13
|99-94
|36
|58.1
|14
|Детройт Ред Уингз
|30
|13
|2
|0
|0
|4
|11
|107-95
|34
|56.7
|15
|Каролина Харрикейнз
|30
|12
|3
|1
|0
|2
|12
|99-98
|34
|56.7
|16
|Нью-Джерси Дэвилз
|28
|13
|3
|0
|1
|0
|11
|100-99
|33
|58.9
|17
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|32
|12
|2
|0
|0
|5
|13
|105-114
|33
|51.6
|18
|Вашингтон Кэпиталз
|27
|11
|1
|2
|2
|2
|9
|68-79
|32
|59.3
|19
|Аризона Койотс
|30
|12
|1
|2
|0
|2
|13
|93-86
|32
|53.3
|20
|Сент-Луис Блюз
|30
|12
|2
|1
|1
|0
|14
|88-99
|31
|51.7
|21
|Монреаль Канадиенс
|30
|6
|4
|3
|3
|1
|13
|84-104
|30
|50.0
|22
|Питтсбург Пингвинз
|29
|11
|1
|1
|1
|2
|13
|83-81
|29
|50.0
|23
|Калгари Флэймз
|31
|9
|3
|0
|4
|1
|14
|93-109
|29
|46.8
|24
|Баффало Сэйбрз
|32
|12
|1
|0
|1
|2
|16
|90-105
|29
|45.3
|25
|Миннесота Уайлд
|28
|9
|0
|3
|2
|2
|12
|86-91
|28
|50.0
|26
|Сиэтл Кракен
|32
|7
|2
|1
|4
|4
|14
|87-105
|28
|43.8
|27
|Эдмонтон Ойлерз
|28
|11
|1
|1
|0
|1
|14
|97-97
|27
|48.2
|28
|Коламбус Блю Джекетс
|32
|8
|2
|0
|1
|4
|17
|96-117
|25
|39.1
|29
|Оттава Сенаторз
|25
|9
|1
|1
|0
|0
|14
|85-83
|22
|44.0
|30
|Сан-Хосе Шаркс
|30
|7
|2
|0
|3
|0
|18
|64-118
|21
|35.0
|31
|Анахайм Дакс
|29
|6
|3
|1
|0
|0
|19
|75-101
|20
|34.5
|32
|Чикаго Блэкхоукс
|30
|7
|2
|0
|1
|0
|20
|70-109
|19
|31.7
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|29
|17
|3
|1
|1
|0
|7
|96-80
|43
|74.1
|2
|Бостон Брюинз
|29
|15
|2
|2
|0
|5
|5
|94-73
|43
|74.1
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|28
|9
|3
|4
|1
|5
|6
|106-90
|38
|67.9
|4
|Флорида Пантерз
|30
|16
|2
|0
|1
|1
|10
|90-78
|38
|63.3
|5
|Филадельфия Флайерз
|30
|12
|2
|3
|0
|3
|10
|90-79
|37
|61.7
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|30
|10
|3
|1
|3
|5
|8
|94-100
|36
|60.0
|7
|Детройт Ред Уингз
|30
|13
|2
|0
|0
|4
|11
|107-95
|34
|56.7
|8
|Каролина Харрикейнз
|30
|12
|3
|1
|0
|2
|12
|99-98
|34
|56.7
|9
|Нью-Джерси Дэвилз
|28
|13
|3
|0
|1
|0
|11
|100-99
|33
|58.9
|10
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|32
|12
|2
|0
|0
|5
|13
|105-114
|33
|51.6
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|27
|11
|1
|2
|2
|2
|9
|68-79
|32
|59.3
|12
|Монреаль Канадиенс
|30
|6
|4
|3
|3
|1
|13
|84-104
|30
|50.0
|13
|Питтсбург Пингвинз
|29
|11
|1
|1
|1
|2
|13
|83-81
|29
|50.0
|14
|Баффало Сэйбрз
|32
|12
|1
|0
|1
|2
|16
|90-105
|29
|45.3
|15
|Коламбус Блю Джекетс
|32
|8
|2
|0
|1
|4
|17
|96-117
|25
|39.1
|16
|Оттава Сенаторз
|25
|9
|1
|1
|0
|0
|14
|85-83
|22
|44.0
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|31
|14
|2
|4
|1
|4
|6
|107-78
|45
|72.6
|2
|Ванкувер Кэнакс
|32
|20
|1
|0
|1
|1
|9
|120-79
|44
|68.8
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|27
|15
|1
|1
|2
|2
|6
|97-67
|38
|70.4
|4
|Виннипег Джетс
|29
|16
|2
|0
|1
|1
|9
|97-76
|38
|65.5
|5
|Даллас Старз
|29
|13
|2
|2
|1
|3
|8
|103-92
|38
|65.5
|6
|Колорадо Эвеланш
|30
|17
|0
|1
|1
|1
|10
|107-94
|38
|63.3
|7
|Нэшвилл Предаторз
|31
|13
|4
|1
|0
|0
|13
|99-94
|36
|58.1
|8
|Аризона Койотс
|30
|12
|1
|2
|0
|2
|13
|93-86
|32
|53.3
|9
|Сент-Луис Блюз
|30
|12
|2
|1
|1
|0
|14
|88-99
|31
|51.7
|10
|Калгари Флэймз
|31
|9
|3
|0
|4
|1
|14
|93-109
|29
|46.8
|11
|Миннесота Уайлд
|28
|9
|0
|3
|2
|2
|12
|86-91
|28
|50.0
|12
|Сиэтл Кракен
|32
|7
|2
|1
|4
|4
|14
|87-105
|28
|43.8
|13
|Эдмонтон Ойлерз
|28
|11
|1
|1
|0
|1
|14
|97-97
|27
|48.2
|14
|Сан-Хосе Шаркс
|30
|7
|2
|0
|3
|0
|18
|64-118
|21
|35.0
|15
|Анахайм Дакс
|29
|6
|3
|1
|0
|0
|19
|75-101
|20
|34.5
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|30
|7
|2
|0
|1
|0
|20
|70-109
|19
|31.7
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|29
|17
|3
|1
|1
|0
|7
|96-80
|43
|74.1
|2
|Филадельфия Флайерз
|30
|12
|2
|3
|0
|3
|10
|90-79
|37
|61.7
|3
|Нью-Йорк Айлендерс
|30
|10
|3
|1
|3
|5
|8
|94-100
|36
|60.0
|4
|Каролина Харрикейнз
|30
|12
|3
|1
|0
|2
|12
|99-98
|34
|56.7
|5
|Нью-Джерси Дэвилз
|28
|13
|3
|0
|1
|0
|11
|100-99
|33
|58.9
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|27
|11
|1
|2
|2
|2
|9
|68-79
|32
|59.3
|7
|Питтсбург Пингвинз
|29
|11
|1
|1
|1
|2
|13
|83-81
|29
|50.0
|8
|Коламбус Блю Джекетс
|32
|8
|2
|0
|1
|4
|17
|96-117
|25
|39.1
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|29
|15
|2
|2
|0
|5
|5
|94-73
|43
|74.1
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|28
|9
|3
|4
|1
|5
|6
|106-90
|38
|67.9
|3
|Флорида Пантерз
|30
|16
|2
|0
|1
|1
|10
|90-78
|38
|63.3
|4
|Детройт Ред Уингз
|30
|13
|2
|0
|0
|4
|11
|107-95
|34
|56.7
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|32
|12
|2
|0
|0
|5
|13
|105-114
|33
|51.6
|6
|Монреаль Канадиенс
|30
|6
|4
|3
|3
|1
|13
|84-104
|30
|50.0
|7
|Баффало Сэйбрз
|32
|12
|1
|0
|1
|2
|16
|90-105
|29
|45.3
|8
|Оттава Сенаторз
|25
|9
|1
|1
|0
|0
|14
|85-83
|22
|44.0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Виннипег Джетс
|29
|16
|2
|0
|1
|1
|9
|97-76
|38
|65.5
|2
|Даллас Старз
|29
|13
|2
|2
|1
|3
|8
|103-92
|38
|65.5
|3
|Колорадо Эвеланш
|30
|17
|0
|1
|1
|1
|10
|107-94
|38
|63.3
|4
|Нэшвилл Предаторз
|31
|13
|4
|1
|0
|0
|13
|99-94
|36
|58.1
|5
|Аризона Койотс
|30
|12
|1
|2
|0
|2
|13
|93-86
|32
|53.3
|6
|Сент-Луис Блюз
|30
|12
|2
|1
|1
|0
|14
|88-99
|31
|51.7
|7
|Миннесота Уайлд
|28
|9
|0
|3
|2
|2
|12
|86-91
|28
|50.0
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|30
|7
|2
|0
|1
|0
|20
|70-109
|19
|31.7
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|31
|14
|2
|4
|1
|4
|6
|107-78
|45
|72.6
|2
|Ванкувер Кэнакс
|32
|20
|1
|0
|1
|1
|9
|120-79
|44
|68.8
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|27
|15
|1
|1
|2
|2
|6
|97-67
|38
|70.4
|4
|Калгари Флэймз
|31
|9
|3
|0
|4
|1
|14
|93-109
|29
|46.8
|5
|Сиэтл Кракен
|32
|7
|2
|1
|4
|4
|14
|87-105
|28
|43.8
|6
|Эдмонтон Ойлерз
|28
|11
|1
|1
|0
|1
|14
|97-97
|27
|48.2
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|30
|7
|2
|0
|3
|0
|18
|64-118
|21
|35.0
|8
|Анахайм Дакс
|29
|6
|3
|1
|0
|0
|19
|75-101
|20
|34.5