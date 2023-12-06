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Каролина Харрикейнз - Вашингтон Кэпиталз 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
18 Декабря 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Стив Козари (Пентиктон, Канада);
Каролина Харрикейнз
2-й период, 28'
1 : 0
Вашингтон Кэпиталз

  • 28'
    1:0
0'
20'
40'
60'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 18 Декабря 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Каролина Харрикейнз
    Роли
    Вашингтон Кэпиталз
    Вашингтон
    52РоссияврПётр Кочетков
    8КанадазщБрент Бёрнс
    74СШАзщДжейккоб Славин
    22СШАзщБретт Песке
    76СШАзщБрэди Шей
    5СШАзщДжейлен Чатфилд
    7РоссиязщДмитрий Орлов
    77СШАзщТони Деанджело
    24КанаданпСет Джарвис
    20ФинляндиянпСебастьян Ахо
    23СШАнпСтефан Ноэсен
    88ЧехиянпМартин Нечас
    18СШАнпДжек Друри
    86ФинляндиянпТеуво Терявяйнен
    71ШвециянпЙеспер Фаст
    11КанаданпДжордан Стаал
    48КанаданпДжордан Мартинук
    82ФинляндиянпЕспери Котканиеми
    58КанаданпМайкл Бантинг
    60КанадаYaniv Perets
    79СШАврЧарли Линдгрен
    35КанадаврДарси Кемпер
    74СШАзщДжон Карлсон
    42СловакиязщМартин Фехервари
    57СШАзщТревор ван Римсдайк
    38ШвециязщРасмус Сандин
    3СШАзщНик Дженсен
    6КанадазщДжоэль Эдмундсон
    92РоссиянпЕвгений Кузнецов
    43КанаданпТом Уилсон
    17КанаданпДилан Строум
    8РоссиянпАлександр Овечкин
    39КанаданпЭнтони Манта
    24КанаданпКоннор Макмайкл
    21БеларусьнпАлексей Протас
    91СШАнпДжо Снивли
    96КанаданпНиколя Обе-Кюбель
    26СШАнпНик Дауд
    47КанаданпБек Маленстин
    45КанаданпМэттью Филлипс
    Главные тренеры
    КанадаРод Бриндамор
    КанадаСпенсер Карбери
    История личных встреч
    19.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 1Вашингтон Кэпиталз
    15.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3Каролина Харрикейнз
    01.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2 БВашингтон Кэпиталз
    29.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 6Каролина Харрикейнз
    19.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 4 БВашингтон Кэпиталз
    04.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 0Каролина Харрикейнз
    28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 4Вашингтон Кэпиталз
    29.07.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Вашингтон Кэпиталз3 : 2Каролина Харрикейнз
    14.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 0Каролина Харрикейнз
    04.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 4Вашингтон Кэпиталз
    16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 6 ОТ
    15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Каролина Харрикейнз
    13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Каролина Харрикейнз
    10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Каролина Харрикейнз
    08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Каролина Харрикейнз
    17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Вашингтон Кэпиталз
    15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БВашингтон Кэпиталз
    11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Вашингтон Кэпиталз
    10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 0
    08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 5 Б
    Турнирная таблица
    НХЛ
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Вегас Голден Найтс31 14 2 4 1 4 6 107-78 45 72.6
    2 Ванкувер Кэнакс32 20 1 0 1 1 9 120-79 44 68.8
    3 Нью-Йорк Рейнджерс29 17 3 1 1 0 7 96-80 43 74.1
    4 Бостон Брюинз29 15 2 2 0 5 5 94-73 43 74.1
    5 Лос-Анджелес Кингз27 15 1 1 2 2 6 97-67 38 70.4
    6 Торонто Мэйпл Лифс28 9 3 4 1 5 6 106-90 38 67.9
    7 Виннипег Джетс29 16 2 0 1 1 9 97-76 38 65.5
    8 Даллас Старз29 13 2 2 1 3 8 103-92 38 65.5
    9 Колорадо Эвеланш30 17 0 1 1 1 10 107-94 38 63.3
    10 Флорида Пантерз30 16 2 0 1 1 10 90-78 38 63.3
    11 Филадельфия Флайерз30 12 2 3 0 3 10 90-79 37 61.7
    12 Нью-Йорк Айлендерс30 10 3 1 3 5 8 94-100 36 60.0
    13 Нэшвилл Предаторз31 13 4 1 0 0 13 99-94 36 58.1
    14 Детройт Ред Уингз30 13 2 0 0 4 11 107-95 34 56.7
    15 Каролина Харрикейнз30 12 3 1 0 2 12 99-98 34 56.7
    16 Нью-Джерси Дэвилз28 13 3 0 1 0 11 100-99 33 58.9
    17 Тампа-Бэй Лайтнинг32 12 2 0 0 5 13 105-114 33 51.6
    18 Вашингтон Кэпиталз27 11 1 2 2 2 9 68-79 32 59.3
    19 Аризона Койотс30 12 1 2 0 2 13 93-86 32 53.3
    20 Сент-Луис Блюз30 12 2 1 1 0 14 88-99 31 51.7
    21 Монреаль Канадиенс30 6 4 3 3 1 13 84-104 30 50.0
    22 Питтсбург Пингвинз29 11 1 1 1 2 13 83-81 29 50.0
    23 Калгари Флэймз31 9 3 0 4 1 14 93-109 29 46.8
    24 Баффало Сэйбрз32 12 1 0 1 2 16 90-105 29 45.3
    25 Миннесота Уайлд28 9 0 3 2 2 12 86-91 28 50.0
    26 Сиэтл Кракен32 7 2 1 4 4 14 87-105 28 43.8
    27 Эдмонтон Ойлерз28 11 1 1 0 1 14 97-97 27 48.2
    28 Коламбус Блю Джекетс32 8 2 0 1 4 17 96-117 25 39.1
    29 Оттава Сенаторз25 9 1 1 0 0 14 85-83 22 44.0
    30 Сан-Хосе Шаркс30 7 2 0 3 0 18 64-118 21 35.0
    31 Анахайм Дакс29 6 3 1 0 0 19 75-101 20 34.5
    32 Чикаго Блэкхоукс30 7 2 0 1 0 20 70-109 19 31.7
    Восточная Конференция
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Нью-Йорк Рейнджерс29 17 3 1 1 0 7 96-80 43 74.1
    2 Бостон Брюинз29 15 2 2 0 5 5 94-73 43 74.1
    3 Торонто Мэйпл Лифс28 9 3 4 1 5 6 106-90 38 67.9
    4 Флорида Пантерз30 16 2 0 1 1 10 90-78 38 63.3
    5 Филадельфия Флайерз30 12 2 3 0 3 10 90-79 37 61.7
    6 Нью-Йорк Айлендерс30 10 3 1 3 5 8 94-100 36 60.0
    7 Детройт Ред Уингз30 13 2 0 0 4 11 107-95 34 56.7
    8 Каролина Харрикейнз30 12 3 1 0 2 12 99-98 34 56.7
    9 Нью-Джерси Дэвилз28 13 3 0 1 0 11 100-99 33 58.9
    10 Тампа-Бэй Лайтнинг32 12 2 0 0 5 13 105-114 33 51.6
    11 Вашингтон Кэпиталз27 11 1 2 2 2 9 68-79 32 59.3
    12 Монреаль Канадиенс30 6 4 3 3 1 13 84-104 30 50.0
    13 Питтсбург Пингвинз29 11 1 1 1 2 13 83-81 29 50.0
    14 Баффало Сэйбрз32 12 1 0 1 2 16 90-105 29 45.3
    15 Коламбус Блю Джекетс32 8 2 0 1 4 17 96-117 25 39.1
    16 Оттава Сенаторз25 9 1 1 0 0 14 85-83 22 44.0
    Западная Конференция
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Вегас Голден Найтс31 14 2 4 1 4 6 107-78 45 72.6
    2 Ванкувер Кэнакс32 20 1 0 1 1 9 120-79 44 68.8
    3 Лос-Анджелес Кингз27 15 1 1 2 2 6 97-67 38 70.4
    4 Виннипег Джетс29 16 2 0 1 1 9 97-76 38 65.5
    5 Даллас Старз29 13 2 2 1 3 8 103-92 38 65.5
    6 Колорадо Эвеланш30 17 0 1 1 1 10 107-94 38 63.3
    7 Нэшвилл Предаторз31 13 4 1 0 0 13 99-94 36 58.1
    8 Аризона Койотс30 12 1 2 0 2 13 93-86 32 53.3
    9 Сент-Луис Блюз30 12 2 1 1 0 14 88-99 31 51.7
    10 Калгари Флэймз31 9 3 0 4 1 14 93-109 29 46.8
    11 Миннесота Уайлд28 9 0 3 2 2 12 86-91 28 50.0
    12 Сиэтл Кракен32 7 2 1 4 4 14 87-105 28 43.8
    13 Эдмонтон Ойлерз28 11 1 1 0 1 14 97-97 27 48.2
    14 Сан-Хосе Шаркс30 7 2 0 3 0 18 64-118 21 35.0
    15 Анахайм Дакс29 6 3 1 0 0 19 75-101 20 34.5
    16 Чикаго Блэкхоукс30 7 2 0 1 0 20 70-109 19 31.7
    Столичный дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Нью-Йорк Рейнджерс29 17 3 1 1 0 7 96-80 43 74.1
    2 Филадельфия Флайерз30 12 2 3 0 3 10 90-79 37 61.7
    3 Нью-Йорк Айлендерс30 10 3 1 3 5 8 94-100 36 60.0
    4 Каролина Харрикейнз30 12 3 1 0 2 12 99-98 34 56.7
    5 Нью-Джерси Дэвилз28 13 3 0 1 0 11 100-99 33 58.9
    6 Вашингтон Кэпиталз27 11 1 2 2 2 9 68-79 32 59.3
    7 Питтсбург Пингвинз29 11 1 1 1 2 13 83-81 29 50.0
    8 Коламбус Блю Джекетс32 8 2 0 1 4 17 96-117 25 39.1
    Атлантический дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Бостон Брюинз29 15 2 2 0 5 5 94-73 43 74.1
    2 Торонто Мэйпл Лифс28 9 3 4 1 5 6 106-90 38 67.9
    3 Флорида Пантерз30 16 2 0 1 1 10 90-78 38 63.3
    4 Детройт Ред Уингз30 13 2 0 0 4 11 107-95 34 56.7
    5 Тампа-Бэй Лайтнинг32 12 2 0 0 5 13 105-114 33 51.6
    6 Монреаль Канадиенс30 6 4 3 3 1 13 84-104 30 50.0
    7 Баффало Сэйбрз32 12 1 0 1 2 16 90-105 29 45.3
    8 Оттава Сенаторз25 9 1 1 0 0 14 85-83 22 44.0
    Центральный дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Виннипег Джетс29 16 2 0 1 1 9 97-76 38 65.5
    2 Даллас Старз29 13 2 2 1 3 8 103-92 38 65.5
    3 Колорадо Эвеланш30 17 0 1 1 1 10 107-94 38 63.3
    4 Нэшвилл Предаторз31 13 4 1 0 0 13 99-94 36 58.1
    5 Аризона Койотс30 12 1 2 0 2 13 93-86 32 53.3
    6 Сент-Луис Блюз30 12 2 1 1 0 14 88-99 31 51.7
    7 Миннесота Уайлд28 9 0 3 2 2 12 86-91 28 50.0
    8 Чикаго Блэкхоукс30 7 2 0 1 0 20 70-109 19 31.7
    Тихоокеанский дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Вегас Голден Найтс31 14 2 4 1 4 6 107-78 45 72.6
    2 Ванкувер Кэнакс32 20 1 0 1 1 9 120-79 44 68.8
    3 Лос-Анджелес Кингз27 15 1 1 2 2 6 97-67 38 70.4
    4 Калгари Флэймз31 9 3 0 4 1 14 93-109 29 46.8
    5 Сиэтл Кракен32 7 2 1 4 4 14 87-105 28 43.8
    6 Эдмонтон Ойлерз28 11 1 1 0 1 14 97-97 27 48.2
    7 Сан-Хосе Шаркс30 7 2 0 3 0 18 64-118 21 35.0
    8 Анахайм Дакс29 6 3 1 0 0 19 75-101 20 34.5

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