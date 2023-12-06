03:19 ()
Свернуть список

Нью-Джерси Дэвилз - Анахайм Дакс 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
18 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада);
Нью-Джерси Дэвилз
1-й период, 7'
0 : 0
Анахайм Дакс

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Анахайм Дакс, которое состоится 18 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нью-Джерси Дэвилз
      Ньюарк
      Анахайм Дакс
      Анахайм
      40ШвейцарияврАкира Шмид
      50КанадаврНико Доус
      17СловакиязщШимон Немец
      71ШвейцариязщЙонас Зигенталер
      6СШАзщДжон Марино
      88КанадазщКевин Баль
      24КанадазщКолин Миллер
      43СШАзщЛюк Хьюз
      63ШвециянпЙеспер Братт
      86СШАнпДжек Хьюз
      73КанаданпТайлер Тоффоли
      28ШвейцариянпТимо Майер
      13ШвейцариянпНико Хишир
      18ЧехиянпОндржей Палат
      10ШвециянпАлександер Хольц
      91КанаданпДоусон Мерсер
      56ФинляндиянпЭрик Хаула
      14КанаданпНатан Бастиан
      42КанаданпКёртис Лазар
      20КанаданпМайкл Маклауд
      1ЧехияврЛукаш Достал
      36СШАврДжон Гибсон
      5ФинляндиязщУрхо Вааканайнен
      7ЧехиязщРадко Гудас
      34РоссиязщПавел Минтюков
      46РоссиязщИлья Любушкин
      4СШАзщКэм Фаулер
      60СШАзщДжексон ЛаКомбе
      16КанаданпРайан Строум
      26КанаданпБрок Макгинн
      24КанаданпБенуа-Оливье Гру
      33ШвециянпЯкоб Сильверберг
      49СШАнпМакс Джонс
      14КанаданпАдам Хенрик
      20КанаданпБретт Лисон
      77СШАнпФрэнк Ватрано
      39КанаданпСэм Кэррик
      17КанаданпАлекс Киллорн
      19СШАнпТрой Терри
      44КанаданпРосс Джонстон
      Главные тренеры
      КанадаЛинди Рафф
      СШАГрег Кронин
      История личных встреч
      14.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 6Нью-Джерси Дэвилз
      19.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 2Анахайм Дакс
      13.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 1 БАнахайм Дакс
      03.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 0Нью-Джерси Дэвилз
      02.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 3Нью-Джерси Дэвилз
      19.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 1Анахайм Дакс
      19.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3Анахайм Дакс
      10.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс6 : 5 БНью-Джерси Дэвилз
      19.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2Нью-Джерси Дэвилз
      19.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 3Анахайм Дакс
      17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
      14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 1 ОТ
      11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Нью-Джерси Дэвилз
      10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нью-Джерси Дэвилз
      08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Нью-Джерси Дэвилз
      16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Анахайм Дакс
      14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Анахайм Дакс
      11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 4
      08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Анахайм Дакс
      06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Анахайм Дакс
      Турнирная таблица
      НХЛ
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Вегас Голден Найтс31 14 2 4 1 4 6 107-78 45 72.6
      2 Ванкувер Кэнакс32 20 1 0 1 1 9 120-79 44 68.8
      3 Нью-Йорк Рейнджерс29 17 3 1 1 0 7 96-80 43 74.1
      4 Бостон Брюинз29 15 2 2 0 5 5 94-73 43 74.1
      5 Лос-Анджелес Кингз27 15 1 1 2 2 6 97-67 38 70.4
      6 Торонто Мэйпл Лифс28 9 3 4 1 5 6 106-90 38 67.9
      7 Виннипег Джетс29 16 2 0 1 1 9 97-76 38 65.5
      8 Даллас Старз29 13 2 2 1 3 8 103-92 38 65.5
      9 Колорадо Эвеланш30 17 0 1 1 1 10 107-94 38 63.3
      10 Флорида Пантерз30 16 2 0 1 1 10 90-78 38 63.3
      11 Филадельфия Флайерз30 12 2 3 0 3 10 90-79 37 61.7
      12 Нью-Йорк Айлендерс30 10 3 1 3 5 8 94-100 36 60.0
      13 Нэшвилл Предаторз31 13 4 1 0 0 13 99-94 36 58.1
      14 Детройт Ред Уингз30 13 2 0 0 4 11 107-95 34 56.7
      15 Каролина Харрикейнз30 12 3 1 0 2 12 99-98 34 56.7
      16 Нью-Джерси Дэвилз28 13 3 0 1 0 11 100-99 33 58.9
      17 Тампа-Бэй Лайтнинг32 12 2 0 0 5 13 105-114 33 51.6
      18 Вашингтон Кэпиталз27 11 1 2 2 2 9 68-79 32 59.3
      19 Аризона Койотс30 12 1 2 0 2 13 93-86 32 53.3
      20 Сент-Луис Блюз30 12 2 1 1 0 14 88-99 31 51.7
      21 Монреаль Канадиенс30 6 4 3 3 1 13 84-104 30 50.0
      22 Питтсбург Пингвинз29 11 1 1 1 2 13 83-81 29 50.0
      23 Калгари Флэймз31 9 3 0 4 1 14 93-109 29 46.8
      24 Баффало Сэйбрз32 12 1 0 1 2 16 90-105 29 45.3
      25 Миннесота Уайлд28 9 0 3 2 2 12 86-91 28 50.0
      26 Сиэтл Кракен32 7 2 1 4 4 14 87-105 28 43.8
      27 Эдмонтон Ойлерз28 11 1 1 0 1 14 97-97 27 48.2
      28 Коламбус Блю Джекетс32 8 2 0 1 4 17 96-117 25 39.1
      29 Оттава Сенаторз25 9 1 1 0 0 14 85-83 22 44.0
      30 Сан-Хосе Шаркс30 7 2 0 3 0 18 64-118 21 35.0
      31 Анахайм Дакс29 6 3 1 0 0 19 75-101 20 34.5
      32 Чикаго Блэкхоукс30 7 2 0 1 0 20 70-109 19 31.7
      Восточная Конференция
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Нью-Йорк Рейнджерс29 17 3 1 1 0 7 96-80 43 74.1
      2 Бостон Брюинз29 15 2 2 0 5 5 94-73 43 74.1
      3 Торонто Мэйпл Лифс28 9 3 4 1 5 6 106-90 38 67.9
      4 Флорида Пантерз30 16 2 0 1 1 10 90-78 38 63.3
      5 Филадельфия Флайерз30 12 2 3 0 3 10 90-79 37 61.7
      6 Нью-Йорк Айлендерс30 10 3 1 3 5 8 94-100 36 60.0
      7 Детройт Ред Уингз30 13 2 0 0 4 11 107-95 34 56.7
      8 Каролина Харрикейнз30 12 3 1 0 2 12 99-98 34 56.7
      9 Нью-Джерси Дэвилз28 13 3 0 1 0 11 100-99 33 58.9
      10 Тампа-Бэй Лайтнинг32 12 2 0 0 5 13 105-114 33 51.6
      11 Вашингтон Кэпиталз27 11 1 2 2 2 9 68-79 32 59.3
      12 Монреаль Канадиенс30 6 4 3 3 1 13 84-104 30 50.0
      13 Питтсбург Пингвинз29 11 1 1 1 2 13 83-81 29 50.0
      14 Баффало Сэйбрз32 12 1 0 1 2 16 90-105 29 45.3
      15 Коламбус Блю Джекетс32 8 2 0 1 4 17 96-117 25 39.1
      16 Оттава Сенаторз25 9 1 1 0 0 14 85-83 22 44.0
      Западная Конференция
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Вегас Голден Найтс31 14 2 4 1 4 6 107-78 45 72.6
      2 Ванкувер Кэнакс32 20 1 0 1 1 9 120-79 44 68.8
      3 Лос-Анджелес Кингз27 15 1 1 2 2 6 97-67 38 70.4
      4 Виннипег Джетс29 16 2 0 1 1 9 97-76 38 65.5
      5 Даллас Старз29 13 2 2 1 3 8 103-92 38 65.5
      6 Колорадо Эвеланш30 17 0 1 1 1 10 107-94 38 63.3
      7 Нэшвилл Предаторз31 13 4 1 0 0 13 99-94 36 58.1
      8 Аризона Койотс30 12 1 2 0 2 13 93-86 32 53.3
      9 Сент-Луис Блюз30 12 2 1 1 0 14 88-99 31 51.7
      10 Калгари Флэймз31 9 3 0 4 1 14 93-109 29 46.8
      11 Миннесота Уайлд28 9 0 3 2 2 12 86-91 28 50.0
      12 Сиэтл Кракен32 7 2 1 4 4 14 87-105 28 43.8
      13 Эдмонтон Ойлерз28 11 1 1 0 1 14 97-97 27 48.2
      14 Сан-Хосе Шаркс30 7 2 0 3 0 18 64-118 21 35.0
      15 Анахайм Дакс29 6 3 1 0 0 19 75-101 20 34.5
      16 Чикаго Блэкхоукс30 7 2 0 1 0 20 70-109 19 31.7
      Столичный дивизион
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Нью-Йорк Рейнджерс29 17 3 1 1 0 7 96-80 43 74.1
      2 Филадельфия Флайерз30 12 2 3 0 3 10 90-79 37 61.7
      3 Нью-Йорк Айлендерс30 10 3 1 3 5 8 94-100 36 60.0
      4 Каролина Харрикейнз30 12 3 1 0 2 12 99-98 34 56.7
      5 Нью-Джерси Дэвилз28 13 3 0 1 0 11 100-99 33 58.9
      6 Вашингтон Кэпиталз27 11 1 2 2 2 9 68-79 32 59.3
      7 Питтсбург Пингвинз29 11 1 1 1 2 13 83-81 29 50.0
      8 Коламбус Блю Джекетс32 8 2 0 1 4 17 96-117 25 39.1
      Атлантический дивизион
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Бостон Брюинз29 15 2 2 0 5 5 94-73 43 74.1
      2 Торонто Мэйпл Лифс28 9 3 4 1 5 6 106-90 38 67.9
      3 Флорида Пантерз30 16 2 0 1 1 10 90-78 38 63.3
      4 Детройт Ред Уингз30 13 2 0 0 4 11 107-95 34 56.7
      5 Тампа-Бэй Лайтнинг32 12 2 0 0 5 13 105-114 33 51.6
      6 Монреаль Канадиенс30 6 4 3 3 1 13 84-104 30 50.0
      7 Баффало Сэйбрз32 12 1 0 1 2 16 90-105 29 45.3
      8 Оттава Сенаторз25 9 1 1 0 0 14 85-83 22 44.0
      Центральный дивизион
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Виннипег Джетс29 16 2 0 1 1 9 97-76 38 65.5
      2 Даллас Старз29 13 2 2 1 3 8 103-92 38 65.5
      3 Колорадо Эвеланш30 17 0 1 1 1 10 107-94 38 63.3
      4 Нэшвилл Предаторз31 13 4 1 0 0 13 99-94 36 58.1
      5 Аризона Койотс30 12 1 2 0 2 13 93-86 32 53.3
      6 Сент-Луис Блюз30 12 2 1 1 0 14 88-99 31 51.7
      7 Миннесота Уайлд28 9 0 3 2 2 12 86-91 28 50.0
      8 Чикаго Блэкхоукс30 7 2 0 1 0 20 70-109 19 31.7
      Тихоокеанский дивизион
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Вегас Голден Найтс31 14 2 4 1 4 6 107-78 45 72.6
      2 Ванкувер Кэнакс32 20 1 0 1 1 9 120-79 44 68.8
      3 Лос-Анджелес Кингз27 15 1 1 2 2 6 97-67 38 70.4
      4 Калгари Флэймз31 9 3 0 4 1 14 93-109 29 46.8
      5 Сиэтл Кракен32 7 2 1 4 4 14 87-105 28 43.8
      6 Эдмонтон Ойлерз28 11 1 1 0 1 14 97-97 27 48.2
      7 Сан-Хосе Шаркс30 7 2 0 3 0 18 64-118 21 35.0
      8 Анахайм Дакс29 6 3 1 0 0 19 75-101 20 34.5

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close