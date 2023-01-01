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Вегас Голден Найтс - Оттава Сенаторз 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
18 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Оттава Сенаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Оттава Сенаторз, которое состоится 18 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Оттава Сенаторз
Оттава
36 Канада вр Логан Томпсон
30 Чехия вр Иржи Патера
7 Канада зщ Алекс Пьетранджело
3 Канада зщ Брейден Макнэбб
2 Канада зщ Зак Уайтклауд
14 Канада зщ Николас Хаг
94 Канада зщ Брейден Пахал
17 Канада зщ Бен Хаттон
61 Канада нп Марк Стоун
9 США нп Джек Айкел
49 Россия нп Иван Барбашёв
81 Канада нп Джонатан Маршессо
20 Канада нп Чандлер Стивенсон
21 Канада нп Бретт Хауден
22 Канада нп Майкл Амадио
71 Швеция нп Вильям Карлссон
43 США нп Пол Коттер
55 Канада нп Киган Колесар
10 Канада нп Николя Руа
28 Канада нп Уильям Каррье
70 Финляндия вр Йоонас Корписало
31 Швеция вр Антон Форсберг
2 Россия зщ Артём Зуб
85 США зщ Джейк Сандерсон
23 Канада зщ Трэвис Хэмоник
6 Канада зщ Джейкоб Чикран
24 Канада зщ Джейкоб Бернард-Докер
26 Швеция зщ Эрик Бреннстрём
19 Канада нп Дрейк Батерсон
18 Германия нп Тим Штюцле
7 США нп Брэди Ткачук
28 Канада нп Клод Жиру
9 США нп Джош Норрис
81 Чехия нп Доминик Кубалик
39 Чехия нп Иржи Смейкал
71 Канада нп Ридли Грейг
Канада нп Ангус Крукшенк
17 Канада нп Зак Макьюэн
12 США нп Марк Кастелиц
27 Канада нп Паркер Келли
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
Канада Ди Джей Смит
История личных встреч
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1Оттава Сенаторз
04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 5Вегас Голден Найтс
07.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 1Оттава Сенаторз
05.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 5Вегас Голден Найтс
17.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 4Вегас Голден Найтс
18.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2 БОттава Сенаторз
09.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 5Вегас Голден Найтс
29.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 3 ОТОттава Сенаторз
03.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 5Оттава Сенаторз
04.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 5Вегас Голден Найтс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 5
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4 ОТ
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4 Б
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Вегас Голден Найтс
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Вегас Голден Найтс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Оттава Сенаторз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Оттава Сенаторз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 4
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Оттава Сенаторз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4

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