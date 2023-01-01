Вегас Голден Найтс - Оттава Сенаторз 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
18 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Оттава Сенаторз, которое состоится 18 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Оттава Сенаторз
Оттава
|36
|вр
|Логан Томпсон
|30
|вр
|Иржи Патера
|7
|зщ
|Алекс Пьетранджело
|3
|зщ
|Брейден Макнэбб
|2
|зщ
|Зак Уайтклауд
|14
|зщ
|Николас Хаг
|94
|зщ
|Брейден Пахал
|17
|зщ
|Бен Хаттон
|61
|нп
|Марк Стоун
|9
|нп
|Джек Айкел
|49
|нп
|Иван Барбашёв
|81
|нп
|Джонатан Маршессо
|20
|нп
|Чандлер Стивенсон
|21
|нп
|Бретт Хауден
|22
|нп
|Майкл Амадио
|71
|нп
|Вильям Карлссон
|43
|нп
|Пол Коттер
|55
|нп
|Киган Колесар
|10
|нп
|Николя Руа
|28
|нп
|Уильям Каррье
|70
|вр
|Йоонас Корписало
|31
|вр
|Антон Форсберг
|2
|зщ
|Артём Зуб
|85
|зщ
|Джейк Сандерсон
|23
|зщ
|Трэвис Хэмоник
|6
|зщ
|Джейкоб Чикран
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
|18
|нп
|Тим Штюцле
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|28
|нп
|Клод Жиру
|9
|нп
|Джош Норрис
|81
|нп
|Доминик Кубалик
|39
|нп
|Иржи Смейкал
|71
|нп
|Ридли Грейг
|нп
|Ангус Крукшенк
|17
|нп
|Зак Макьюэн
|12
|нп
|Марк Кастелиц
|27
|нп
|Паркер Келли
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Ди Джей Смит
История личных встреч
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|04.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|07.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|05.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|17.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|18.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|09.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|29.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|03.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|04.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4