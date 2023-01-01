Атлетико М - Хетафе 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
19 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Хетафе, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Хетафе
Хетафе
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|12
|нп
|Самуэл Лино
|19
|нп
|Альваро Мората
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|13
|вр
|Давид Сория
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|2
|зщ
|Джене
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|16
|зщ
|Диего Рико
|18
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|20
|пз
|Неманья Максимович
|5
|пз
|Луис Милья
|12
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|19
|нп
|Борха Майораль
|14
|нп
|Хуанми Латаса
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|15.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 3
|12.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 3
|21.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 2
|13.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|30.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 2
|18.08.2019
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|26.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|22.09.2018
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 2
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 6-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|1 : 3
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 3
|08.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|05.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|01.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1