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Атлетико М - Хетафе 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
19 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Атлетико М
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Хетафе, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Хетафе
Хетафе
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентиназщНауэль Молина
20БельгияпзАксель Витсель
14ИспанияпзМаркос Льоренте
6Испанияпз Коке
5АргентинапзРодриго Де Пауль
12БразилиянпСамуэл Лино
19ИспаниянпАльваро Мората
7ФранциянпАнтуан Гризманн
13ИспанияврДавид Сория
22УругвайзщДамиан Суарес
2Тогозщ Джене
4УругвайзщГастон Альварес
16ИспаниязщДиего Рико
18ИспаниязщХосе Анхель Кармона
20СербияпзНеманья Максимович
5ИспанияпзЛуис Милья
12АнглиянпМэйсон Гринвуд
19ИспаниянпБорха Майораль
14ИспаниянпХуанми Латаса
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
04.02.2023Испания - Примера20-й турАтлетико М1 : 1Хетафе
15.08.2022Испания - Примера1-й турХетафе0 : 3Атлетико М
12.02.2022Испания - Примера24-й турАтлетико М4 : 3Хетафе
21.09.2021Испания - Примера6-й турХетафе1 : 2Атлетико М
13.03.2021Испания - Примера27-й турХетафе0 : 0Атлетико М
30.12.2020Испания - Примера16-й турАтлетико М1 : 0Хетафе
16.07.2020Испания - Примера37-й турХетафе0 : 2Атлетико М
18.08.2019Испания - Примера1-й турАтлетико М1 : 0Хетафе
26.01.2019Испания - Примера21-й турАтлетико М2 : 0Хетафе
22.09.2018Испания - Примера5-й турХетафе0 : 2Атлетико М
16.12.2023Испания - Примера17-й тур2 : 0Атлетико М
13.12.2023Лига чемпионовГруппа E. 6-й турАтлетико М2 : 0
10.12.2023Испания - Примера16-й турАтлетико М2 : 1
03.12.2023Испания - Примера15-й тур1 : 0Атлетико М
28.11.2023Лига чемпионовГруппа E. 5-й тур1 : 3Атлетико М
16.12.2023Испания - Примера17-й тур0 : 3Хетафе
08.12.2023Испания - Примера16-й турХетафе1 : 0
05.12.2023Кубок Испании2-й раунд1 : 2Хетафе
01.12.2023Испания - Примера15-й тур2 : 0Хетафе
25.11.2023Испания - Примера14-й турХетафе2 : 1

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