02:34 ()
Свернуть список

Гранада - Севилья 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
19 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Гранада
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Севилья, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Севилья
Севилья
13ПортугалияврАндре Феррейра
12ИспаниязщРикард Санчес
14ИспаниязщИгнаси Микель
28ИспаниязщРауль Торренте
15ИспаниязщКарлос Нева
23ИспанияпзХерард Гумбау
20ИспанияпзСерхио Руис
24ИспанияпзГонсало Вильяр дель Фрайле
11АлбаниянпМюрто Узуни
26ИспаниянпБрайан Сарагоса
7АргентинанпЛукас Бое
1СербияврМарко Дмитрович
26ИспаниязщХуанлу Санчес
4ИспаниязщСерхио Рамос
3ИспаниязщАдрия Педроса
6СербияпзНеманья Гудель
24ФранцияпзБубакари Сумаре
18ШвейцарияпзДжибриль Соу
21ИспанияпзОливер Торрес
7Испаниянп Сусо
5АргентинанпЛукас Окампос
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
Главные тренеры
ИспанияПако Лопес
УругвайДиего Мартин Алонсо
История личных встреч
08.04.2022Испания - Примера31-й турСевилья4 : 2Гранада
03.10.2021Испания - Примера8-й турГранада1 : 0Севилья
25.04.2021Испания - Примера32-й турСевилья2 : 1Гранада
17.10.2020Испания - Примера6-й турГранада1 : 0Севилья
25.01.2020Испания - Примера21-й турСевилья2 : 0Гранада
23.08.2019Испания - Примера2-й турГранада0 : 1Севилья
21.04.2017Испания - Примера33-й турСевилья2 : 0Гранада
03.12.2016Испания - Примера14-й турГранада2 : 1Севилья
08.05.2016Испания - Примера37-й турСевилья1 : 4Гранада
03.01.2016Испания - Примера18-й турГранада2 : 1Севилья
16.12.2023Испания - Примера17-й тур1 : 0Гранада
11.12.2023Испания - Примера16-й турГранада1 : 1
02.12.2023Испания - Примера15-й тур2 : 0Гранада
24.11.2023Испания - Примера14-й тур3 : 1Гранада
11.11.2023Испания - Примера13-й турГранада1 : 1
16.12.2023Испания - Примера17-й турСевилья0 : 3
12.12.2023Лига чемпионовГруппа B. 6-й тур2 : 1Севилья
09.12.2023Испания - Примера16-й тур1 : 0Севилья
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд0 : 2Севилья
03.12.2023Испания - Примера15-й турСевилья1 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close