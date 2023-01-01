Гранада - Севилья 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
19 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Севилья, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Андре Феррейра
|12
|зщ
|Рикард Санчес
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|28
|зщ
|Рауль Торренте
|15
|зщ
|Карлос Нева
|23
|пз
|Херард Гумбау
|20
|пз
|Серхио Руис
|24
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|11
|нп
|Мюрто Узуни
|26
|нп
|Брайан Сарагоса
|7
|нп
|Лукас Бое
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|пз
|Неманья Гудель
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|18
|пз
|Джибриль Соу
|21
|пз
|Оливер Торрес
|7
|нп
|Сусо
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
|Пако Лопес
|Диего Мартин Алонсо
История личных встреч
|08.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 2
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|25.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|17.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 0
|25.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|23.08.2019
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|21.04.2017
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|03.12.2016
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|08.05.2016
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 4
|03.01.2016
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 1
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|11.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|24.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 3
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 2
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1