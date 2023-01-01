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Вердер - РБ Лейпциг 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
19 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Вердер
РБ Лейпциг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - РБ Лейпциг, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
РБ Лейпциг
Лейпциг
30 Германия вр Михаэль Цеттерер
13 Сербия зщ Милош Велькович
4 Германия зщ Никлас Штарк
3 Германия зщ Антони Юнг
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
6 Дания пз Йенс Стаге
2 Бельгия пз Оливье Деман
20 Австрия пз Романо Шмид
10 Германия пз Леонардо Биттенкорт
19 Колумбия нп Рафаэль Борре
7 Германия нп Марвин Дукш
21 Германия вр Янис Бласвих
39 Германия зщ Бенджамин Хенрихс
2 Франция зщ Мохамед Симакан
16 Германия зщ Лукас Клостерман
22 Германия зщ Давид Раум
24 Австрия пз Ксавер Шлагер
10 Швеция пз Эмиль Форсберг
8 Мали пз Амаду Айдара
20 Нидерланды пз Хави Симонс
17 Бельгия нп Луа Опенда
9 Дания нп Юссуф Поульсен
Главные тренеры
Германия Оле Вернер
Германия Марко Розе
История личных встреч
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур РБ Лейпциг2 : 1Вердер
12.11.2022 Германия - Бундеслига 15-й тур Вердер1 : 2РБ Лейпциг
30.04.2021 Кубок Германии 1/2 финала Вердер1 : 2 ДВРБ Лейпциг
10.04.2021 Германия - Бундеслига 28-й тур Вердер1 : 4РБ Лейпциг
12.12.2020 Германия - Бундеслига 11-й тур РБ Лейпциг2 : 0Вердер
15.02.2020 Германия - Бундеслига 22-й тур РБ Лейпциг3 : 0Вердер
21.09.2019 Германия - Бундеслига 5-й тур Вердер0 : 3РБ Лейпциг
18.05.2019 Германия - Бундеслига 34-й тур Вердер2 : 1РБ Лейпциг
22.12.2018 Германия - Бундеслига 17-й тур РБ Лейпциг3 : 2Вердер
15.04.2018 Германия - Бундеслига 30-й тур Вердер1 : 1РБ Лейпциг
15.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур 2 : 2Вердер
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Вердер2 : 0
02.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур 2 : 0Вердер
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Вердер0 : 3
12.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Вердер2 : 2
16.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур РБ Лейпциг3 : 1
13.12.2023 Лига чемпионов Группа G. 6-й тур РБ Лейпциг2 : 1
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур 2 : 3РБ Лейпциг
02.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур РБ Лейпциг2 : 1
28.11.2023 Лига чемпионов Группа G. 5-й тур 3 : 2РБ Лейпциг

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