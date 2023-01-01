Вердер - РБ Лейпциг 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
19 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - РБ Лейпциг, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
РБ Лейпциг
Лейпциг
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|6
|пз
|Йенс Стаге
|2
|пз
|Оливье Деман
|20
|пз
|Романо Шмид
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|19
|нп
|Рафаэль Борре
|7
|нп
|Марвин Дукш
|21
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|22
|зщ
|Давид Раум
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|8
|пз
|Амаду Айдара
|20
|пз
|Хави Симонс
|17
|нп
|Луа Опенда
|9
|нп
|Юссуф Поульсен
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Марко Розе
История личных встреч
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|30.04.2021
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 2 ДВ
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|22.12.2018
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|3 : 2
|15.04.2018
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|15.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 1
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 6-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 5-й тур
|3 : 2