02:34 ()
Свернуть список

Хоффенхайм - Дармштадт 98 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
19 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Хоффенхайм
Дармштадт 98

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Дармштадт 98, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Дармштадт 98
Дармштадт
1 Германия вр Оливер Бауман
5 Турция зщ Озан Кабак
23 США зщ Джон Энтони Брукс
22 Германия зщ Кевин Фогт
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
6 Германия пз Гриша Прёмель
16 Германия пз Антон Стах
29 Дания пз Роберт Сков
14 Германия нп Максимилиан Байер
27 Хорватия нп Андрей Крамарич
21 Германия нп Мариус Бюльтер
1 Германия вр Марсель Шуэн
14 Австрия зщ Кристоф Кларер
3 Швеция зщ Томас Ишервуд
26 Германия зщ Маттиас Бадер
19 Австрия зщ Эмир Карич
8 Германия пз Фабиан Шнелльхардт
28 Хорватия пз Бартол Франьич
23 Албания пз Клаус Гясула
11 Германия пз Тобиас Кемпе
24 Германия нп Лука Пфайффер
27 Германия нп Тим Скарке
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
18.02.2017 Германия - Бундеслига 21-й тур Хоффенхайм2 : 0Дармштадт 98
20.09.2016 Германия - Бундеслига 4-й тур Дармштадт 981 : 1Хоффенхайм
07.02.2016 Германия - Бундеслига 20-й тур Хоффенхайм0 : 2Дармштадт 98
29.08.2015 Германия - Бундеслига 3-й тур Дармштадт 980 : 0Хоффенхайм
16.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур 3 : 1Хоффенхайм
08.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Хоффенхайм3 : 1
02.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур 2 : 1Хоффенхайм
26.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Хоффенхайм1 : 1
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур 1 : 1Хоффенхайм
16.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур Дармштадт 980 : 1
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур 3 : 2Дармштадт 98
01.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Дармштадт 980 : 1
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур 1 : 1Дармштадт 98
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Дармштадт 980 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close