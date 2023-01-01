Хоффенхайм - Дармштадт 98 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
19 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Дармштадт 98, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Дармштадт 98
Дармштадт
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|23
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|22
|зщ
|Кевин Фогт
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|16
|пз
|Антон Стах
|29
|пз
|Роберт Сков
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|3
|зщ
|Томас Ишервуд
|26
|зщ
|Маттиас Бадер
|19
|зщ
|Эмир Карич
|8
|пз
|Фабиан Шнелльхардт
|28
|пз
|Бартол Франьич
|23
|пз
|Клаус Гясула
|11
|пз
|Тобиас Кемпе
|24
|нп
|Лука Пфайффер
|27
|нп
|Тим Скарке
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|18.02.2017
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|20.09.2016
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|07.02.2016
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|29.08.2015
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 1
|08.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|01.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0