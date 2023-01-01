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Боруссия Д - Майнц 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
19 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
Боруссия Д
Майнц

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Майнц, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Майнц
Майнц
1 Швейцария вр Грегор Кобель
24 Бельгия зщ Тома Мёнье
25 Германия зщ Никлас Зюле
15 Германия зщ Матс Хуммельс
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
23 Германия пз Эмре Джан
11 Германия пз Марко Ройс
19 Германия пз Юлиан Брандт
21 Нидерланды нп Дониэлл Мален
43 Англия нп Джейми Байно-Гиттенс
14 Германия нп Никлас Фюллькруг
33 Германия вр Даниэль Бац
21 Германия зщ Данни да Коста
3 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
2 Австрия зщ Филипп Мвене
30 Швейцария зщ Сильван Видмер
31 Германия пз Доминик Кор
14 Германия пз Том Краус
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
43 Германия нп Браян Груда
10 Германия нп Марко Рихтер
17 Франция нп Людовик Ажорк
Главные тренеры
Германия Эдин Терзич
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия Д2 : 2Майнц
25.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Майнц1 : 2Боруссия Д
16.03.2022 Германия - Бундеслига 25-й тур Майнц0 : 1Боруссия Д
16.10.2021 Германия - Бундеслига 8-й тур Боруссия Д3 : 1Майнц
16.05.2021 Германия - Бундеслига 33-й тур Майнц1 : 3Боруссия Д
16.01.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Боруссия Д1 : 1Майнц
17.06.2020 Германия - Бундеслига 32-й тур Боруссия Д0 : 2Майнц
11.01.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Боруссия Д0 : 2Майнц
14.12.2019 Германия - Бундеслига 15-й тур Майнц0 : 4Боруссия Д
13.04.2019 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия Д2 : 1Майнц
16.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур 1 : 1Боруссия Д
13.12.2023 Лига чемпионов Группа F. 6-й тур Боруссия Д1 : 1
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Боруссия Д2 : 3
06.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала 2 : 0Боруссия Д
03.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур 1 : 1Боруссия Д
16.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур Майнц0 : 1
10.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур 0 : 0Майнц
03.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Майнц0 : 1
26.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур 1 : 1Майнц
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур 0 : 0Майнц

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