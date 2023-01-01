Боруссия Д - Майнц 19 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
19 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Майнц, которое состоится 19 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Грегор Кобель
|24
|зщ
|Тома Мёнье
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|23
|пз
|Эмре Джан
|11
|пз
|Марко Ройс
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
|33
|вр
|Даниэль Бац
|21
|зщ
|Данни да Коста
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|31
|пз
|Доминик Кор
|14
|пз
|Том Краус
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|43
|нп
|Браян Груда
|10
|нп
|Марко Рихтер
|17
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Бо Свенссон
История личных встреч
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|16.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|16.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|17.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 2
|11.01.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|14.12.2019
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 4
|13.04.2019
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|10.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0